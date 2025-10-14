Pronostico Italia U21-Armenia U21: altro show degli Azzurrini

Italia U21-Armenia U21 è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni ai prossimi Europei e si gioca martedì alle 18:15: diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Se le due vittorie di misura con Montenegro e Macedonia del Nord non erano servite a fugare completamente i dubbi, il roboante 4-0 di venerdì scorso contro la Svezia – selezione decisamente più quotata rispetto a quelle affrontate in precedenza – ci ha restituito un’Italia in netta crescita, migliorata sotto tutti i punti di vista, soprattutto per quanto riguarda la qualità del gioco espresso.

Merito soprattutto del “rivoluzionario” c.t. Silvio Baldini, che la scorsa estate ha accettato quest’incarico dopo un’intera carriera trascorsa nel calcio dei club, tra Serie A, B e C. L’esperto allenatore originario di Massa sembra sia già riuscito a plasmare la sua “creatura”, a trasferire ai ragazzi i suoi concetti improntati su un calcio offensivo.

Nella sfida con i pari età della Svezia l’Italia Under-21 ha messo in campo un’intensità mai vista prima e ha dato l’impressione di divertirsi, segnando ben 4 gol e non subendone nessuno. Sugli scudi il giovane centrocampista della Roma, Pisilli (autore di una doppietta), ma anche il talentino di proprietà del Milan, Camarda, attualmente in prestito al Lecce.

Sarebbe ingiusto, tuttavia, menzionare solo loro due: gli Azzurrini hanno incantato proprio grazie al loro gioco corale, in cui ognuno ha elargito un prezioso contributo, da Koleosho a Palestra passando per Lipani e Berti.

Ora Baldini va a caccia di conferme. Prima dello scontro diretto con la Polonia in programma a novembre – le due selezioni sono in cima alla classifica del gruppo E e probabilmente saranno loro a contendersi primo posto e pass diretto per gli Europei 2027 – bisogna affrontare l’Armenia, fanalino di coda del girone ed ancora inchiodata a zero punti. Solo sconfitte finora per la selezione caucasica, che ha già incassato 9 gol complessivi.

Come vedere Italia U21-Armenia U21 in diretta tv in chiaro e in streaming

Italia U21-Armenia U21 è in programma martedì alle 18:15 allo stadio “Zini” di Cremona. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 2. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’app, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

L’Italia ammirata venerdì contro la Svezia non dovrebbe avere problemi nella sfida con il fanalino di coda di questo gruppo. Ipotizziamo un altro successo ampio da parte degli Azzurrini – importante anche in ottica differenza reti in vista di un eventuale testa a testa con la Polonia, per adesso in vantaggio – che con ogni probabilità terranno di nuovo la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Italia U21-Armenia U21

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mané, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Camarda, Koleosho.

ARMENIA U21 (3-5-2): Davtyan; Manukyan, Hakobyan, Tarloyan; Afyan, Hakobyan, Bandikyan, Sargsyan, Hovhannisyan; Eloyan, Hovhannisyan.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0