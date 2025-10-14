Pronostico Giappone-Brasile: Ancelotti non cambia il destino

Giappone-Brasile è un’amichevole internazionale che si gioca martedì alle 12:30: pronostico, formazioni e dove vederla

Dopo la semplice vittoria contro la Corea del Sud, nella prima amichevole che il Brasile di Carlo Ancelotti ha affrontato in questa finestra per le nazionali, la truppa verdeoro alza leggermente il livello di difficoltà, visto che se la dovrà vedere contro il Giappone.

E, il tecnico italiano, non cambierà il corso della storia tra queste due formazioni. Fino ad oggi sono dieci gli incroci che ci sono stati e, fino ad oggi, mai il Giappone è riuscito a vincere contro la nazionale più affascinante del Mondo. Al massimo – ma parliamo di partite assai distanti nel tempo, più di vent’anni – i nipponici hanno portato a casa un pareggio. E abbiamo capito benissimo che la storia non verrà cambiata dal tecnico italiano.

Dal suo canto Ancelotti continuerà a fare delle prove in vista del Mondiale ma certamente non vuole un calo di concentrazione e non vuole nemmeno correre il rischio di conoscere la seconda sconfitta – la prima è arrivata nell’ultima e inutile partita di qualificazione al Mondiale contro la Bolivia – della sua esperienza su questa panchina. E ovviamente non vuole essere il primo ad entrare nella storia per un risultato diverso da una vittoria e da un pareggio.

Come vedere Giappone-Brasile in diretta tv e in streaming

La sfida Giappone-Brasile è in programma martedì alle 12:30. L’amichevole in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia, né in tv e nemmeno in streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di queste partite internazionali.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Brasile è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica e 1.45 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Ancelotti vincente, dentro una partita sicuramente da almeno tre reti complessive. Il Brasile, per quanto vi abbiamo spiegato prima, non vuole in nessun modo perdere la possibilità di tenere aperta, in maniera positiva, la striscia contro il Giappone.

Le probabili formazioni di Giappone-Brasile

GIAPPONE (5-4-1): Zion Suzuki, Ayumu Seko, Tsuyoshi Watanabe, Yuto Nagatomo, Junya Ito, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Takumi Minamino, Koki Ogawa, Takefusa Kubo.

BRASILE (4-3-3): Hugo Souza, Vitinho, Gabriel Magalhães, Éder Militão, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Estêvão, Rodrygo, Vinícius Júnior, Matheus Cunha.



POSSIBILE RISULTATO: 0-3