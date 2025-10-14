Pronostico Gabon-Burundi: le motivazioni ci danno il finale

Gabon-Burundi è una gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale e si gioca martedì alle 21:00. Formazioni e pronostico

Ad una sola giornata dal termine delle qualificazioni al prossimo Mondiale, il Gabon sogna di andare diretto in America. Secondo posto in classifica alle spalle della Costa D’Avorio – un solo punto dietro – e operazione sorpasso da mettere in cantiere. Complicato, perché dipende dall’altra squadra.

Di certo i padroni di casa contro il Burundi che non ha nulla da chiedere, non si lasceranno sfuggire l’occasione e non dovranno avere nessun rimpianto, aspettando risultati positivi dall’altro campo. Ed è per questo che i pensieri positivi saranno tantissimi. Poi chissà, magari durante il match nel caso la pressione si potrebbe abbassare se gli ivoriani dovessero incanalare subito la propria partita, ma almeno inizialmente il match vedrà una sola squadra protagonista, quella di casa.

Il Gabon ha disputato delle qualificazioni al mondiale incredibili: sempre in corsa, anche in maniera inaspettata, rispetto ad altre squadre che avrebbero forse dovuto fare di più. E la nazionale di casa non vuole macchiare questo cammino, anche perché il sogno, poi, continuerà (potrebbero andare ai playoff come una delle migliori seconde, salvo cataclismi sportivi non previsti). Quindi, ci pare chiaro, come finirà questo match. La forza mentale di una squadra farà sicuramente la differenza.

Come vedere Gabon-Burundi in diretta tv e in streaming

La sfida Gabon-Burundi è in programma martedì alle 21:00. La gara di qualificazione in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia, né in tv e nemmeno in streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di queste partite internazionali.

Comparazione quote

La vittoria del Gabon è quotata 1.27 su Goldbet e Lottomatica e 1.28 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 2.85 su Goldbet, Lottomatica e a 1.40 su Snai.

Il pronostico

Il Burundi in queste qualificazioni al Mondiale ha fatto tredici gol. Perché partiamo da questo? Bene, ve lo diciamo chiaramente. Il Gabon sicuramente aprirà e indirizzerà il match, ma se dalla gara della Costa D’Avorio dovessero arrivare delle notizie negative allora la tensione si potrebbe abbassare il Burundi potrebbe trovare almeno un gol. E la quota in questione, quasi tre volte la posta, è sicuramente da provare, ma non per i deboli di cuore.

Le probabili formazioni di Gabon-Burundi

GABON (4-3-3): Mbaba; Ecuele Manga, Onfia, Ekomie, Oyono; Kanga, Lemina, Ndong; N. Lemina, Matouiti, Bouanga.

BURUNDI (3-4-3): Nahimana; Mabanza, Nduwarugira, Muderi; Mussa, Bigirmana, Weymans, Kyurongozi; Msanga, Kanakimana, Girumugisha.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1