Pronostici qualificazioni ai Mondiali CAF 14 ottobre: ultima giornata da brividi

Qualificazioni ai Mondiali CAF, si conclude la fase a gironi: da monitorare la situazione della Nigeria di Osimhen, che rischia di rimanere clamorosamente fuori.

Nell’ultima giornata delle qualificazioni africane ai Mondiali i riflettori sono puntati sul gruppo C, quello in cui è stata sorteggiata la Nigeria di Victor Osimhen. Le Super Eagles, favoritissime per il primo posto insieme al Sudafrica – altra selezione che vanta un certo blasone a livello continentale – rischiano clamorosamente di non staccare il pass per la kermesse che tra poco meno di un anno andrà in scena tra Canada, Messico e Stati Uniti.

I troppi pareggi (cinque in nove partite) al momento penalizzano i nigeriani, terzi a quota 14 punti: in cima c’è il sorprendente Benin a quota 17, seguito a ruota dal Sudafrica a quota 15. Reduci dal successo di misura sul Lesotho (1-2 grazie ai gol di Adams e Troost-Ekong), Osimhen e compagni non sono padroni del proprio destino: con la cosiddetta forza della disperazione stavolta dovrebbero riuscire ad avere la meglio sul Benin (all’andata finì 1-1) facendo valere il maggior tasso tecnico, ma se il Sudafrica batterà il Ruanda – probabilissimo – finirebbero comunque secondi e non potrebbero accedere agli spareggi perché hanno abbastanza punti per rientrare tra le migliori seconde. Nel gruppo B, invece, al Senegal basta una vittoria contro la modesta Mauritania per fare festa: speranze di primo posto al lumicino per la Repubblica Democratica del Congo, costretta a vincere contro il Sudan e a sperare in un improbabile passo falso dei Leoni della Teranga, che in classifica hanno due punti in più e vedono il traguardo vicinissimo. I congolesi, se dovessero fallire l’operazione sorpasso, rischiano pure di non chiudere tra le migliori seconde.

Le previsioni sulle altre partite

Situazione simile nel gruppo F, con il Gabon di Pierre-Emerick Aubameyang che spera di sorpassare la Costa d’Avorio all’ultima curva. Molto probabile che vincano entrambe, risultati che condannerebbero il Gabon – privo di Aubameyang contro il Burundi, dal momento che l’attaccante del Marsiglia è stato espulso nella gara precedente dopo aver segnato 4 gol – a giocarsi la qualificazione ai playoff.

Non ci sono grosse motivazioni, infine, in Algeria-Uganda: i Fennecs hanno già festeggiato la qualificazione e non è da escludere che concedano qualcosa ad un’Uganda che non può più rientrare nelle migliori seconde.

Possibili vincenti

Repubblica Democratica del Congo (in Repubblica Democratica del Congo-Sudan)

Nigeria (in Nigeria-Benin)

Gabon (in Gabon-Burundi)

Mozambico (in Somalia-Mozambico)

La partita da almeno tre gol complessivi

Senegal-Mauritania

La partita da almeno un gol per parte

Algeria-Uganda

La partita da meno di tre gol complessivi

Sudafrica-Ruanda

