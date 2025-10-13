Pronostico Turchia-Georgia: finisce come all’andata

Turchia-Georgia è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

La larga vittoria sul campo della Bulgaria, con annessa sconfitta della Georgia in Spagna, permette alla Turchia di Vincenzo Montella di avere quasi un match ball per prendersi almeno i playoff per i prossimi mondiali.

Sì, ovviamente per quanto riguarda il primo posto nel girone il discorso non è mai stato aperto, e se la legnata presa contro la Spagna – sei gol in casa – avrebbe potuto anche mettere a repentaglio la tenuta, soprattutto mentale, della truppa turca, in Bulgaria si è capito che è già tutto alle spalle. I sei gol presi sono stati ridati sì ad un’altra nazionale, ma più che il finale così largo c’era da dare una dimostrazione a se stessi che sì, questa nazionale può andare al Mondiale.

Ci proverà la Georgia, anche perché in rosa ha dei giocatori con enormi qualità tecniche. Ma così come successo nella sfida d’andata, l’esperienza della Turchia – oltre a un Yildiz in stato di grazia – e la spinta del pubblico di casa, permetteranno a Montella di volare a +6 quando mancheranno solamente due giornate al termine delle qualificazioni. E poi basterebbe almeno un punto contro la Bulgaria, in casa, per essere certi dei playoff. Insomma, sarà una serata di festa per i padroni di casa.

Come vedere Turchia-Georgia in diretta tv e in streaming

La sfida Turchia-Georgia è in programma martedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inoltre, le partite di qualificazioni Mondiali, si potranno vedere anche su UefaTv.

Il pronostico

La Turchia vincerà questa partita e vedrà i playoff mondiali davvero da vicino. Una sfida, che come successo in Georgia, dovrebbe regalare almeno un gol per squadra. Ma già la quota di una possibile affermazione turca permette di stare sereni. E di puntarci con tranquillità.

Le probabili formazioni di Turchia-Georgia

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Bardacki, Kadiouglu; Calhanoglu, Kocku; Aydin, Guler, Yildiz; Aktorkoglu.

GEOERGIA (4-3-3): Mamardshavili; Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Gocholeishvili; Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili; Dvali, Mikautadze, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1