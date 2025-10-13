Pronostico Lettonia-Inghilterra: arriva anche l’aritmetica

Lettonia-Inghilterra è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

Con cinque vittorie in altrettante partite, tredici gol fatti e zero subiti, l’Inghilterra è ovviamente prima nel girone K di qualificazioni al prossimo Mondiale e vincendo contro la Lettonia staccherebbe in maniera aritmetica il pass con due giornate d’anticipo.

E ovviamente Tuchel, il commissario tecnico, vuole chiudere il discorso per poi, nella prossima sosta, iniziare a fare degli esperimenti in vista appunto della manifestazione del prossimo anno. La Lettonia non può minimamente impensierire questa squadra che, ogni anno, dà la sensazione di poter arrivare davvero in fondo a qualsiasi evento. E in effetti ci arriva anche ma poi, quando c’è da alzare il trofeo, si ritrova con un pugno di mosche in mano. Il nuovo ct, comunque, che ha preso il posto di Soutghate, sa come si fa, con i club ha sempre vinto dovunque sia andato.

Una vittoria quindi in trasferta e siamo certi che Tuchel abbia dato un obiettivo alla sua squadra anche se i giocatori che scenderanno in campo non hanno di certo bisogno di motivazioni per capire quello che devono fare. Il target, arrivati a questo punto, è quello di non prendere gol. E verrà raggiunto, ovvio.

Come vedere Lettonia-Inghilterra in diretta tv e in streaming

La sfida Lettonia-Inghilterra è in programma martedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inoltre, le partite di qualificazioni Mondiali, si potranno vedere anche su UefaTv.

Comparazione quote

La vittoria dell’Inghilterra è quotata 1.02 su Goldbet e Lottomatica e 1.04 su Snai. Il segno NO GOL al momento non ha una quota su Goldbet, Lottomatica e nemmeno su Snai. Su Bet365, invece, vale 1,36 volte la posta.

Il pronostico

Inghilterra vincente e al Mondiale con due giornate di anticipo in una gara che regalerà senza dubbio almeno tre reti complessive e tutti i gol da una parte sola, quella ospite.

Le probabili formazioni di Lettonia-Inghilterra

LETTONIA (5-3-2): Zviedris; Savalnieks, Jurkovskisk, Cernomordjis, Balodis, Ciganiks; Zelenkovs, Saveljevs, Varslavans; Gutkovskis, Sits.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Guehi, Livramento; Anderson, Rice; Madueke, Rogers, Gordon; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3