Pronostico Italia-Israele: vittoria e playoff sicuri

Italia-Israele è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

Almeno i playoff sono sicuri. Un’Italia che sembra aver decisamente cambiato marcia sin dal momento in cui Gattuso si è seduto sulla panchina, si gioca la possibilità a Udine contro Israele di assicurarsi un posto nei playoff per il Mondiale. Poi come andrà a finire non lo sappiamo.

Gli azzurri visti in Estonia hanno fatto benissimo. Israele in Norvegia invece si è preso cinque pere e una tripletta di Haaland. Anche gli ospiti quindi sanno che per tenere vive le speranze serve solo una vittoria. Ma è difficile, complicato, pensare che questa Italia possa fermarsi. Con l’infortunio di Kean, inoltre, ci sono di nuovo buone possibilità di vedere dal primo minuto Esposito, che a Tallinn ha trovato la prima rete in carriera con la maglia azzurra.

Ci aspettiamo, anche, e sarebbe complicato pensando al futuro, un’Italia diversa, dietro, da quella vista nel match d’andata contro Israele quando ha difeso malissimo e concesso troppo. Non ci sarà Bastoni, squalificato, e questo potrebbe essere un problema. Ma Israele visto in Norvegia davvero non può minimamente fare paura agli azzurri, che vinceranno la partita.

Come vedere Italia-Israele in diretta tv e in streaming

La sfida Italia-Israele è in programma martedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta esclusiva su Rai 1. In streaming si potrà vedere collegandosi su Rai Play e in radio collegandosi a Radio Rai 1.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Italia è quotata 1.20 su Goldbet e Lottomatica e 1.19 su Snai. Il segno NO GOL ha un valore di 1.77 su Goldbet, Lottomatica e 1.77 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Italia vincente, dentro una gara che dovrebbe pure regalare almeno tre reti complessive come tutte quelle che al momento ha disputato Gattuso. Magari non prendendo gol oppure al massimo – e si spera di no – concederne uno e non come quelli dell’andata. In ogni caso, gli azzurri, anche per quello visto in Estonia, dovrebbero riuscire a sbloccare la partita nei primi 45 minuti.

Le probabili formazioni di Italia-Israele

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Retegui, Esposito.

ISRAELE (4-5-1): D. Peretz; Dasa, Peretz, Baltaxa, Blorian, Revivo; Biton, Gloukh, Fani, Solomon; Khalaili.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1