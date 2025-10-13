Pronostico Albania-Giordania: in 7 anni è cambiato tutto

Albania-Giordania è un’amichevole internazionale e si gioca martedì alle 19:00: formazioni e pronostico
Sono cambiate tante cose in sette anni, soprattutto in casa Albania. E perché in sette anni? Perché nel 2018 è stato il primo e unico confronto tra queste due nazionali. Finito zero a zero, ed era sempre un’amichevole, ma come potete capire anche voi la squadra albanese ha alzato il livello in maniera importante.
Ed è ritornata in corsa per il Mondiale, con la vittoria la scorsa settimana sul campo della Serbia. Una vittoria firmata Manaj, un calciatore che in Italia abbiamo imparato a conoscere, e che è stato decisivo. Insomma, un colpaccio vero e proprio che ha rimesso in una situazione di classifica agevole la formazione albanese.
La Giordania, a differenza anche di quello che si potrebbe pensare, non è in questo momento una squadra così agevole da affrontare. E poi come detto prima parliamo di un’amichevole quindi il livello di attenzione si abbasserà. Insomma, un risultato finale ce l’abbiamo.
Come vedere Albania-Giordania in diretta tv e in streaming
La sfida Albania-Giordania è in programma martedì alle 19:00 non potrà essere seguita in Italia. Questa gara non ha nessuna copertura internazionale, e nemmeno nazionale, quindi niente possibilità di vederla.
Il pronostico
In questa almeno un gol per squadra. Sicuro. A differenza di quanto successo sette anni fa. In casa Albania le cose sono cambiate e anche tanto, e anche la Giordania è cresciuta e vedendo i risultati delle ultime partite almeno una rete anche da questa formazione ce l’aspettiamo. Il finale? Sì, sempre vittoria albanese, ovviamente.
Le probabili formazioni di Albania-Giordania
ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Bajrami, Shehu, Asllani; Uzuni, Broja, Hoxha.
GIORDANIA (3-4-3): Ateyah; Rousan, Al-Jazar, Obaid; Smeeri, Sadeh, Al-Rashdan, Taha; Tamari, Al-Naimat, Olwan.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1