Pronostico Albania-Giordania: in 7 anni è cambiato tutto

Albania-Giordania è un’amichevole internazionale e si gioca martedì alle 19:00: formazioni e pronostico

Sono cambiate tante cose in sette anni, soprattutto in casa Albania. E perché in sette anni? Perché nel 2018 è stato il primo e unico confronto tra queste due nazionali. Finito zero a zero, ed era sempre un’amichevole, ma come potete capire anche voi la squadra albanese ha alzato il livello in maniera importante.

Ed è ritornata in corsa per il Mondiale, con la vittoria la scorsa settimana sul campo della Serbia. Una vittoria firmata Manaj, un calciatore che in Italia abbiamo imparato a conoscere, e che è stato decisivo. Insomma, un colpaccio vero e proprio che ha rimesso in una situazione di classifica agevole la formazione albanese.

La Giordania, a differenza anche di quello che si potrebbe pensare, non è in questo momento una squadra così agevole da affrontare. E poi come detto prima parliamo di un’amichevole quindi il livello di attenzione si abbasserà. Insomma, un risultato finale ce l’abbiamo.