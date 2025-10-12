Pronostico Slovenia-Svizzera: il Mondiale è in cassaforte

Slovenia-Svizzera è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

La vittoria sul campo della Svezia – che alla vigilia era la squadra maggiormente accreditata per cercare di tenere testa – ha permesso alla Svizzera di volare al primo posto, allungando sulle rivale, nel girone B delle qualificazioni al prossimo Mondiale.

Punteggio pieno dopo tre giornate, nove gol fatti ma soprattutto zero subiti. E sotto l’aspetto difensivo la prova di venerdì sera, contro attaccanti importanti, è un segnale mandato a tutto il raggruppamento. Non ce n’è per nessuno. Gli elvetici vorranno continuare su questa falsariga, dimostrando a tutti che il primo posto non può essere minimamente in discussione e andando a vincere, pure, sul campo della Slovenia, che adesso è terza nel raggruppamento, con soli due punti fatti in tre partite. Poco da stare allegri. Anche contro il Kosovo è arrivato un pareggio – zero a zero – che non cambia nulla nelle sorti del girone. E pensando, inoltre, ad un ritorno della Svezia, anche in Slovenia sanno benissimo che andare ai Mondiale – anche attraverso i playoff – è complicato.

Inoltre, con una vittoria, la Svizzera (in caso di mancata affermazione del Kosovo) chiuderebbe in maniera aritmetica anche il discorso qualificazione Mondiale. Quindi ulteriori motivazioni per i tre punti in trasferta.

Come vedere Slovenia-Svizzera in diretta tv e in streaming

La sfida Slovenia-Svizzera è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inoltre, le partite di qualificazioni Mondiali, si potranno vedere anche su UefaTv.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Svizzera è quotata 1.67 su Goldbet e Lottomatica e 1.70 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.77 su Goldbet, Lottomatica e a 1.85 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’affermazione della Svizzera, che sogna di chiudere il discorso qualificazione con due giornate di anticipo, non ci pare possa essere in discussione. Occhio anche al fattore difensivo: con zero gol subito in tre match gli elvetici dimostrano che difficilmente si fanno bucare.

Le probabili formazioni di Slovenia-Svizzera

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Brekalo, Bijol, Dkrusic, Karnicnik; Seslar, Cerin, Elsnik, Stojanovic; Gradisar, Sesko.

SVIZZERA (4-3-3): Kober; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2