Pronostico Irlanda del Nord-Germania: vittoria a doppia cifra

Irlanda del Nord-Germania è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

Con sei punti conquistati in tre partite – clamorosa la sconfitta al debutto contro la Slovacchia – la Germania di Nagelsmann sa benissimo che per conquistare la qualificazione al prossimo Mondiale deve vincerle tutte. E così sarà.

Finisce come un mese fa questa partita. Forse magari in maniera diversa rispetto al risultato finale (3-1 per i tedeschi) che in questo match hanno come principale obiettivo – oltre a prendersi i tre punti, ovviamente – quello di non prendere gol per non mettere a rischio l’affermazione. La qualità della nazionale tedesca, ci sono giovani davvero importanti, non la scopriamo di certo noi. E anche quella cattiveria agonistica che ha sempre contraddistinto questo gruppo non è mai scesa. Il passo falso al debutto è sicuramente stato messo alle spalle, ora c’è da continuare il percorso contro una nazionale che ha gli stessi punti in classifica e che è dietro solo per via della differenza reti in questo momento.

Inoltre ci sono i precedenti: negli ultimi dieci incroci la Germania ha vinto nove volte (tutte di fila) e ha pareggiato solamente in quello più distante. Sarà doppia cifra, quindi.

Come vedere Irlanda del Nord-Germania in diretta tv e in streaming

La sfida Irlanda del Nord-Germania è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inoltre, le partite di qualificazioni Mondiali, si potranno vedere anche su UefaTv.

Il pronostico

La vittoria tedesca non può essere messa in discussione per tutti i motivi e i ragionamenti di prima. Ed è anche per quello che vi abbiamo raccontato che crediamo che la Germania possa prendersi i tre punti senza subire gol. In ogni caso, il match, dovrebbe comunque regalare almeno due reti. Quindi la combo 2+over 1,5 ci potrebbe stare.

Le probabili formazioni di Irlanda del Nord-Germania

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peackoc-Farrell; Ballard, McNair, Hume; Bradley, Galbaraith, Charles, McCann, Devenny; Reid, Price.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Goretzka, Pavlovic; Gnabry, Wirtz, Adeyemi; Woltemade.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2