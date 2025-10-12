Pronostico Galles-Belgio: il sorpasso solo alla fine

Galles-Belgio è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

Avrebbe potuto chiudere i conti, il Belgio, in casa contro la Macedonia del Nord. E invece la squadra di Rudi Garcia – seconda ad un punto e con una partita in meno – dovrà vincere principalmente in Galles e poi operare il sorpasso nel momento in cui si metterà a paro con le partite giocate da quella squadra che al momento guida il girone.

Lo zero a zero venuto fuori in casa ha lasciato l’amaro in bocca. Il muro della Macedonia ha resistito agli attacchi – con De Bruyne uno dei migliori – e adesso la truppa di Rudi Garcia è davvero costretta a vincere questo match in trasferta. Non ci sono minime possibilità di passi falsi, anche perché qualunque risultato diverso dalla vittoria potrebbe mettere a serio rischio anche il secondo posto.

E non è certo semplice sul campo del Galles. Oltre al fatto che negli ultimi cinque scontri diretti entrambe hanno trovato la via del gol, negli ultimi due incroci giocati in trasferta, il Belgio non è mai andato oltre il pareggio (1-1 in entrambi i casi). Servirà la migliore prestazione possibile per venire a capo di questa situazione. Una prestazione che servirà a tenere in vita le speranze Mondiali. Crediamo alla fine che i Diavoli Rossi ce la possano fare, vista l’enorme qualità che metteranno in campo.

Come vedere Galles-Belgio in diretta tv e in streaming

La sfida Galles-Belgio è in programma lunedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inoltre, le partite di qualificazioni Mondiali, si potranno vedere anche su UefaTv.

Il pronostico

Detto dei precedenti di prima – sempre in gol entrambe – crediamo che anche stavolta possa finire in questo modo. Sulla vittoria finale, invece, non abbiamo proprio dubbi. Il Belgio vincerà e poi grazie anche alla partita in meno che ha in questo momento si prenderà il primo posto. Altrimenti sai che guaio…

Le probabili formazioni di Galles-Belgio

GALLES (3-5-1-1): Darlow; Mepham, Davies, Lawlor; Thomas, Cullen, Sheehan, Wilson, Williams; Johnson; Moore.

BELGIO (4-3-3): Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Vanaken, Raskin, De Bruyne; Saelemaekers, Trossard, Doku.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2