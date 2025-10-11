Pronostico Romania-Austria: la Tricolorii è quasi con le spalle al muro

Romania-Austria è una partita valida per l’ottava giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca domenica alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

A tre giornate dalla fine il ritardo della Romania nei confronti di Austria e Bosnia nella classifica del gruppo H è rispettivamente di 8 e 6 punti. Normale, dunque, che il timore di guardare l’ennesimo Mondiale da casa – la Tricolorii non partecipa alla fase finale di una rassegna iridata dal lontano 1998 – diventi sempre più fondato.

C’è ancora tempo, tuttavia, per rimettersi in marcia. E provare a riacciuffare almeno i bosniaci e quel secondo posto che garantirebbe un pass per i playoff.

Più complicato raggiungere l’Austria, prossima avversaria della selezione guidata dall’esperto Mircea Lucescu, che dà ormai la sensazione di aver prenotato il primo posto e quindi la qualificazione diretta.

La corsa, la Romania, dovrà farla sulla Bosnia, che è a +6 ma ha anche giocato una partita in più ed in questo turno, dopo aver pareggiato 2-2 con Cipro, riposa. La Tricolorii ha riposato giovedì scorso, facendo le “prove generali” per la sfida con l’Austria in un’amichevole con i “cugini” della Moldavia. Hagi e Munteanu hanno regalato a Lucescu un successo (2-1) che mancava da giugno. L’ex tecnico di Inter e Shakhtar Donetsk è consapevole che in queste tre ultime partite bisognerà fare di più: i suoi finora hanno avuto la meglio solo contro Cipro e San Marino. Proprio contro la cenerentola di questo girone l’Austria ha portato a casa l’ennesima vittoria in queste qualificazioni. Solo successi per Arnautovic e compagni, a punteggio pieno con 19 gol realizzati e appena due subiti. L’ex attaccante di Bologna e Inter ne ha segnati quattro nella goleada rifilati alla selezione sammarinese (10-0), diventando il giocatore più prolifico nella storia della sua nazionale.

Come vedere Romania-Austria in diretta tv e in streaming

La sfida Romania-Austria è in programma domenica alle 20:45 all’Arena Nationala di Bucarest, in Romania. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Il pronostico

Per la Romania non è l’ultima chiamata ma quasi. Sarà difficile, ad ogni modo, tenere testa a questa Austria in grande spolvero e che finora le ha vinte tutte. Ipotizziamo una gara combattuta ed al contempo movimentata, in cui andranno a segno entrambe come avvenne lo scorso giugno, quando finì 2-1 per gli austriaci.

Le probabili formazioni di Romania-Austria

ROMANIA (4-3-3): Radu; Ratiu, Popescu, Burca, Oprut; R. Marin, M. Marin, Screciu; Man, Dragus, Dobre.

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Alaba, Prass; Laimer, Seiwald; Schmid, Gregoritsch, Sabitzer; Arnautovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2