Pronostico Lituania-Polonia: qualificazione ancora in bilico

Lituania-Polonia è una partita valida per l’ottava giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca domenica alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Lo scorso giugno, dopo la sconfitta con la Finlandia, la federazione polacca ha deciso di esonerare il ct Michal Probierz, sostituendolo con Jan Urban, ex allenatore di Osasuna e Lech Poznan. Un cambio che sembra aver sortito gli effetti sperati, visto che la Polonia, con il nuovo selezionatore al timone, è ancora imbattuta: a settembre Lewandowski e compagni hanno conquistato un punto di platino nella proibitiva trasferta in Olanda mentre nella gara successiva si sono presi la rivincita sui finlandesi, abbattuti 3-1 grazie ai gol di Lewandowski, Cash e Kaminski.

In settimana la Polonia ha osservato il turno di riposo nel girone ma ha comunque disputato un’amichevole. Uno a zero contro la Nuova Zelanda, trafitta da una rete dell’interista Zielinski. Dagli altri campi, però, non sono arrivate buone notizie: sia Olanda che Finlandia hanno vinto.

E la classifica ora vede gli Oranje da soli in vetta, a +3, mentre gli scandinavi, in virtù del successo in rimonta con la Lituania, hanno raggiunto la Polonia a quota 10 (ma hanno giocato una gara in più). Non sono ammessi, dunque, passi falsi in quel di Kaunas, contro una selezione che, insieme a Malta, è già fuori dai giochi, avendo collezionato soltanto tre punti. I baltici, ad ogni modo, stanno vendendo cara la pelle. Tre pareggi ed altrettante sconfitte per la battagliera nazionale allenata da Edgaras Jankauskas, che si è arresa agli avversari solo di misura. Giovedì scorso è uscita a testa alta dalla sfida con la Finlandia (2-1), un mese fa invece aveva addirittura messo paura all’Olanda, rimontando ben due gol agli Oranje, poi vittoriosi grazie ad un gol di Depay (2-3).

Come vedere Lituania-Polonia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lituania e Polonia è in programma domenica alle 20:45 allo stadio Darius & Girenas di Kaunas, in Lituania. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Trasferta che cela non poche insidie per una Polonia che lo scorso marzo la spuntò di misura con un gol del solito Lewandowski nel finale di gara (0-1). La sensazione è che neppure stavolta assisteremo ad una goleada: i polacchi dovrebbero comunque riuscire a prendersi i tre punti e staccare nuovamente la Finlandia.

Le probabili formazioni di Lituania-Polonia

LITUANIA (5-4-1): Gertmonas; Sirvys, Upstas, Girdvainis, Armalas, Lasickas; Sirgedas, Vorobjovas, Gineitis, Cernych; Paulauskas.

POLONIA (4-4-2): Skorupski; Cash, Wisniewski, Bednarek, Kiwior; Szymanski, Zielinski, Slisz, Kaminski; Swiderski, Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2