Pronostico Danimarca-Grecia: altra legnata (a zero)

Danimarca-Grecia è una partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

Sette punti in tre partite per la Danimarca, prima in questo girone insieme alla Scozia. Ma davanti per via della differenza reti totale che in caso di arrivo a pari punti farà la differenza. E contro la Grecia, oltre alla vittoria, l’obiettivo – appunto per un’eventuale classifica avulsa – diventa un altro.

Sì, in tre partite i danesi non hanno mai subito gol. E hanno già vinto in Grecia, il mese scorso, tre a zero. Insomma, il pareggio conquistato in casa contro la Scozia nella prima giornata è già stato messo alle spalle. Ma la sensazione è che tutto si possa decidere, appunto, nella gara di ritorno che si giocherà appunto nella terra al di là della Manica.

I danesi sanno benissimo di essere i favoriti in questo girone e sanno benissimo di non potersi permettere il minimo passo falso. Non lo faranno in nessun modo, ovviamente, e anzi vinceranno con l’obiettivo, centrandolo, del quale vi abbiamo parlato prima: i tre punti rimanendo a zero nella casella delle reti subite.

Come vedere Danimarca-Grecia in diretta tv e in streaming

La sfida Danimarca-Grecia è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inoltre, le partite di qualificazioni Mondiali, si potranno vedere anche su UefaTv.

La quota identica per quanto riguarda il GOL e il NO GOL ci indica una partita comunque equilibrata sotto questo aspetto. Ma la Danimarca, come ampiamente vi abbiamo spiegato prima, vuole rimanere a zero nei gol subiti perché anche da quelle parti c’è la sensazione che il passaggio diretto al Mondiale si possa decidere appunto con la differenza reti. Quindi una vittoria dei padroni di casa – con una bella quota – ci sta. Se volete aumentare il livello, anche con NO GOL annesso.

Le probabili formazioni di Danimarca-Grecia

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Christensen, Andersem, Vostergaard; Isaksen, Hojbjerg, Hjulmand, Dorgu; Dmsgaard, Froholdt; Hojlund.

GRECIA (4-2-3-1): Tzokalis; Vagiannidis, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Kourbelis, Zafeiris; Masouras, Basaketas, Tzolis; Pavlidis.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0