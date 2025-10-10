Pronostico USA-Ecuador: c’è un’assenza pesante

USA-Ecuador è un’amichevole internazionale che si gioca sabato alle 02:30: pronostico, formazioni e dove vederla

Due squadre che preparano il prossimo Mondiale. Una manifestazione che soprattutto per gli Stati Uniti, visto che la giocano in casa, ha un valore fondamentale. E Pulisic (infortunato dell’ultim’ora e che non dovrebbe prendere parte al match) e compagni vogliono essere protagonisti, se ci riusciranno ovviamente.

Di sicuro, l’ultima vittoria con il Giappone arrivata appunto nell’amichevole disputata esattamente un mese fa, ha lasciato delle ottime sensazioni. Una squadra che vince con personalità senza nemmeno subire gol per forza di cose guadagna fiducia. Certo, contro l’Ecuador il valore dell’avversario si alza in maniera importante, visto che parliamo di una nazionale che ha chiuso al secondo posto nel raggruppamento sudamericano – alle spalle solamente dell’Argentina – e che, soprattutto, è in fase di crescita costante.

Insomma, per questo motivo, ci aspettiamo una partita vera. E i numeri ci dicono inoltre che l’Ecuador è una squadra che dietro concede pochissimo: nelle 18 partite giocate per qualificarsi al Mondiale ha preso solamente cinque gol. Difesa di ferro, in poche parole. una difesa che gli Stati Uniti cercheranno di bucare in qualche modo. Salta anche il derby rossonero, con Pulisic appunto da un alto ed Espupinian dall’altro.

Come vedere USA-Ecuador in diretta tv e in streaming

La sfida USA-Ecuador è in programma sabato alle 02:30. L’amichevole in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia, né in tv e nemmeno in streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di queste partite internazionali.

Comparazione quote

La vittoria degli USA è quotata 2.45 su Goldbet e Lottomatica e 2.35 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.87 su Goldbet, Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Un gol per parte, è questo il risultato che ci sentiamo di dare. Anzi il consiglio che ci sentiamo di dare. Anche perché l’Ecuador dietro qualcosa in questa amichevole, a differenza di quanto successo nelle qualificazioni Mondiali, concederà. E occhio alla vittoria dei padroni di casa. In ogni caso, per stare sereni – se così si può dire – entrambe a segno ci sembra la cosa migliore da fare

Le probabili formazioni di USA-Ecuador

USA (4-2-3-1): Tornitore; Freeman, Richards, Ream, Robinson; McKennie, Roldan; Pulisic, Zendejas, Arfsten; Balogun.

ECUADOR (4-2-3-1): Galíndez; Ordóñez, Torres, Pacho, Estupiñán; Vite, Franco; Páez, Yeboah, Minda; Enner Valencia

POSSIBILE RISULTATO: 2-1