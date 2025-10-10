Pronostico Spagna-Georgia: c’è un segno ricorrente negli ultimi tre precedenti

Spagna-Georgia è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca sabato alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Percorso finora completamente immacolato, come da pronostico, per la Spagna campione d’Europa in carica nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Punteggio pieno, nove gol segnati in due partite e zero subiti: la selezione di Luis De La Fuente si conferma un rullo compressore. Clamoroso il 6-0 rifilato lo scorso settembre a quella che, in teoria, dovrebbe essere una potenziale concorrente per il primo posto nel gruppo E, la Turchia di Vincenzo Montella, strapazzata senza pietà davanti ai suoi tifosi.

Un successo che, di fatto, ha chiuso i giochi per il pass diretto per il Mondiale sudamericano: la Spagna appare già irraggiungibile, nonostante ci siano ancora 4 partite da disputare. In questo girone, piuttosto, sembra apertissima la corsa per il secondo posto, che dà accesso ai playoff: travolta dalla Roja, la Turchia adesso non dovrà commettere l’errore di sottovalutare l’insidiosa Georgia di Kvicha Kvaratskhelia, che un mese fa si è scatenata contro la Bulgaria (3-0) raggiungendo in classifica a quota tre punti proprio i turchi, usciti vittoriosi dal primo scontro diretto con i caucasici al termine di un pirotecnico 3-2. Kvara e compagni ora vanno a caccia dell’impresa in terra iberica, consapevoli del fatto che anche un punto sarebbe oro colato.

La Spagna, infatti, non perde un match ufficiale – escludendo la sconfitta dello scorso giugno ai rigori contro il Portogallo nella finale di Nations League – da marzo 2023, mentre l’ultimo k.o. casalingo risale addirittura a settembre 2022. Un’eternità. De La Fuente, tuttavia, dovrà fare a meno di diversi big: oltre a Rodri e Carvajal, mancheranno pure le stelle Yamal e Nico Williams ed il centrocampista del PSG Fabian Ruiz, guarda caso tre protagonisto dell’ultima sfida tra Spagna e Georgia, andata in scena negli ottavi di finale di Euro 2024 (tutti e tre finirono nel tabellino dei marcatori).

Come vedere Spagna-Georgia in diretta tv e in streaming

Spagna-Georgia è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Manuel Martinez Valero” di Elche, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.32 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 2.25 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Spagna resta una selezione “ingiocabile” anche senza alcune stelle ed è francamente difficile ipotizzare un passo falso della Roja contro la Georgia davanti al proprio pubblico. Forse assisteremo ad una prestazione meno dominante del solito, con i caucasici che dovrebbero riuscire quantomeno a limitare i danni. Previste, in ogni caso, almeno tre reti complessive. Da valutare il segno “Gol”: negli ultimi tre confronti la Georgia ha sempre segnato almeno una rete contro gli iberici pur perdendo nettamente.

Le probabili formazioni di Spagna-Georgia

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Pedro Porro, Vivian, Le Normand, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Merino; Yeremi Pino, Oyarzabal, Ferran Torres.

GEORGIA (4-3-3): Mamardashvili; Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Azarovi; Gagnidze, Mekvabishvili, Kochorashvili; Davitashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1