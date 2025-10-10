Pronostico Portogallo-Irlanda: Ronaldo a caccia di record

Portogallo-Irlanda è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

Oltre al fatto che ancora il Portogallo deve conquistare la qualificazione al prossimo Mondiale – ma non avrà problemi a farlo – quando c’è Ronaldo in mezzo può succedere sempre tutto. E sappiamo anche questo.

Il motivo? La fame che attanaglia in ogni match il campionissimo portoghese che, contro l’Irlanda, nella gara in programma sabato sera, ha un solo obiettivo: riuscire a segnare e avvicinare quel traguardo storico che sono i mille – sì, avete letto bene, MILLE – gol in carriera. Tutte le occasioni sono buone per incrementare il proprio bottino. Crediamo fortemente che anche in questo match, CR7, possa riuscire a trovare il gol. Anzi, il forse lo togliamo proprio. Lo troverà sicuramente.

Detto questo, nel raggruppamento in questione, l’Irlanda è ultima dopo due partire con un solo punto conquistato e le bellezza di quattro gol subiti. I portoghesi, invece, di gol ne hanno fatti quattro fino al momento quindi davanti funziona tutto a meraviglia. Una partita da almeno tre gol complessivi? Sì, pensiamo proprio possa finire in questo modo.

Come vedere Portogallo-Irlanda in diretta tv e in streaming

La sfida Portogallo-Irlanda è in programma sabato alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inoltre, le partite di qualificazioni Mondiali, si potranno vedere anche su UefaTv.

Il pronostico

Almeno un gol di Cristiano Ronaldo. Almeno un match da tre reti complessive che si sbloccherà inoltre nel primo tempo. E alla fine solamente i padroni di casa dovrebbero riuscire a trovare la via della rete. Portogallo-Irlanda non può realmente avere nessun segreto.

Le probabili formazioni di Portogallo-Irlanda

PORTOGALLO (4-2-3-1): Costa; Cancelo, Neves, Dias, Mendes; Vitinha, Neves; Neto, Fernandes, Silva; Ronaldo.

IRLANDA (3-5-2): Kelleher; Collins, O’Shea, O’Brien; Manning, Knight, Cullen, Azaz, Taylor; Ferguson, Ogbene.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0