Pronostico Norvegia-Israele: l’obiettivo è sempre più vicino

Norvegia-Israele è una partita valida per la settima giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca sabato alle 18:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Nell’ultima giornata di qualificazioni la Norvegia ha fatto registrare un risultato storico, rifilando ben undici gol alla malcapitata Moldavia (11-1, seconda vittoria più ampia in un match ufficiale nella storia della nazionale scandinava), cinque dei quali realizzati da uno scatenato Haaland. I Mondiali, ai quali la Norvegia non partecipa addirittura dall’edizione del 1998 in Francia, sono più vicini: alla selezione di Stale Solbakken basterà sostanzialmente vincere le prossime due gare con Israele ed Estonia – entrambe alla portata – per mettere la qualificazione in cassaforte.

Sì, perché a quel punto Haaland e compagni potranno permettersi anche una sconfitta nella sfida con l’Italia in programma a novembre a San Siro. Difficilmente, infatti, gli azzurri riusciranno a colmare l’enorme divario nella differenza reti, che attualmente dice Norvegia +21 e Italia +5. Per arrivare tranquilli allo scontro diretto del “Meazza”, però, Solbakken e i suoi uomini non dovranno commettere passi falsi, soprattutto con Israele, ultimo vero ostacolo verso il Mondiale nordamericano.

Rispetto all’Estonia, Israele è più insidiosa e l’ha dimostrato un mese fa mettendo paura all’Italia in un rocambolesco 5-4: decisivo un gol di Tonali in pieno recupero, mentre sembrava si stesse materializzando un nuovo psicodramma azzurro. Gli israeliani, peraltro, sono in piena corsa per il secondo posto, pur avendo giocato una partita in più rispetto alla nazionale guidata da Gennaro Gattuso, con cui condividono attualmente il secondo posto (9 punti). Per quanto riguarda le scelte dei due ct, segnaliamo l’assenza del centrocampista Odegaard, non convocato da Solbakken perché infortunato. Ci sarà invece Haaland, ormai una vera e propria sentenza quando indossa la maglia della sua nazionale.

Come vedere Norvegia-Israele in diretta tv e in streaming

Norvegia-Israele è in programma sabato alle 18:00 all’Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 3.5” è quotato a 2.00 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.88 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Norvegia non dovrebbe fallire il “quasi-match point” con Israele, già battuto 4-2 all’andata. Anche stavolta ci aspettiamo una gara movimentata, dal momento che gli israeliani stanno trovando con strabiliante regolarità la via del gol (15 in 5 partite di qualificazioni). Da valutare l’Over 3.5, considerando pure la necessità dei norvegesi di segnare più reti possibili.

Le probabili formazioni di Norvegia-Israele

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Meling, Bjørkan; Berg, Ødegaard, Thorstvedt; Elyounoussi, Haaland, Sørloth.

ISRAELE (5-4-1): Glazer; Dasa, Tibi, Goldberg; Abu Fani, Peretz; Solomon, Gloukh, Kinda; Weissman, Davida.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1