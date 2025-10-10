Pronostico Medvedev-De Minaur: stanchezza e precedenti, finale già scritto

Medvedev-De Minaur è valida per i quarti di finale del Masters di Shangai: pronostico e dove vederla in tv e in streaming

Negli ultimi due confronti che questi tennisti hanno avuto prima di questo quarto di finale, uno dei due ha vinto due a zero. Stavolta crediamo andrà in maniera diversa.

Sì, la partita uno la porterà a casa – Medvedev è diciottesimo nella classifica mondiale, De Minaur invece ad oggi occupa il settimo posto – e l’altro lascerà per sempre il torneo. E se da un lato il russo ha dovuto comunque lottare con i crampi contro Tien – per poi riuscire a vincere – l’australiano fino al momento ha sempre avuto vita semplice e questo, sotto l’aspetto mentale, lo potrebbe pagare.

Sul cemento, però, il russo è in vantaggio: due volte si sono affrontanti e due volte ha vinto. E la superficie veloce un poco aiuta l’ex numero uno del mondo che ha perso molto terreno nel corso degli anni. Ma De Minaur, dal proprio canto, nel corso delle ultime settimane ha avuto un vero e proprio tour de force e, nonostante in generale, al momento, sembra vivere un momento molto più positivo del collega, potrebbe pagare effettivamente dazio e quindi andare incontro a dei problemi durante il match. Insomma, il pronostico ve lo diciamo sotto.

Come vedere Medvedev-De Minaur in diretta tv in chiaro e in streaming

La partita Medvedev-De Minaur sarà trasmessa venerdì 10 ottobre su Sky Sport. Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La partita dovrebbe iniziare alle ore 12:30

Medvedev-De Minaur: il pronostico

Un match, questo quarto di finale a Shanghai, che si dovrebbe chiudere in tre set. Quindi in maniera diversa rispetto alle ultime due uscite delle quali vi abbiamo raccontato prima. La stanchezza influirà sicuramente per il russo che, dal proprio canto, ha sempre dimostrato di avere qualcosa in più sul cemento. Quindi almeno tre set.