Pronostico Argentina-Venezuela: la sinfonia è sempre la stessa

Argentina-Venezuela è un'amichevole internazionale che si gioca sabato alle 2:00: pronostico, formazioni

Inizia con un’amichevole contro il Venezuela la fase di avvicinamento dell’Argentina al prossimo Mondiale. I campioni del Mondo ovviamente l’anno prossimo partiranno, per via del titolo conquistato, con tutti i favori del pronostico. Ma se vincere è difficile, ripetersi lo è ancora di più.

Non ci sarà al Mondiale, invece, il Venezuela. Che nell’ultima giornata delle qualificazioni ha perso contro la Colombia e ha perso, pure, il posto nei playoff. C’è stato il cambio nella guida tecnica e le prime convocazioni fatte dal nuovo ct, Vizcarrondo, nominato per il momento ad interim, mostrano un cambio clamoroso in quella che sarà la gestione. La fine di un’era, praticamente, visto che quelli che sono stati i protagonisti per molti anni non sono più tra i convocati.

Sull’amichevole c’è poco da dire, oggettivamente. L’Argentina in casa nelle ultime due uscite contro il Venezuela ha vinto tre a zero. Ma in generale nelle ultime cinque si è imposta quattro volte pareggiando una sola. E poi ci sono anche alcuni cambi voluti da Scaloni – davanti ad esempio si profila una maglia da titolare per Nico Paz – e questi giocatori vogliono a tutti i costi mettersi in mostra per cercare di essere presenti l’anno prossimo tra i 23 che andranno al Mondiale.

Il pronostico

Dentro un match da almeno tre reti complessive, e con un Argentina che dovrebbe anche riuscire a non prendere gol, la squadra di Scaloni partirà nel migliore dei modi questa corsa di avvicinamento al prossimo Mondiale.

Le probabili formazioni di Argentina-Venezuela

ARGENTINA (4-3-3): Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez.

VENEZUELA (5-3-2): José Contreras; Jon Aramburu, Carlos Vivas, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Luis Balbo; Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Jorge Yriarte; Kevin Kelsy, Jovanny Bolívar.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0