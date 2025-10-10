Pronostici Estonia-Italia: marcatore e tiri in porta

Estonia-Italia, ecco tutti i pronostici: dal marcatore ai possibili tiratori in porta, le dritte

Ad un mese di distanza dal rotondo 5-0 inflitto tra le mura amiche, l’Italia di Gennaro Gattuso ritorna ad affrontare l’Estonia nella partita valida per la quinta giornata delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Un solo obiettivo per gli Azzurri che vogliono tenere il passo della Norvegia: vincere.

Come sempre succede in questo genere di partite, però, una chiave di volta importante sarà rappresentata dallo sbloccare l’incontro. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile per centrare il quale Gattuso si affida ancora una volta alla coppia formata da Moise Kean e Retegui. Soprattutto l’attaccante della Fiorentina, reduce da una prima parte di stagione non molto appariscente, vuole rimettersi in carreggiata e riannodare i fili del discorso con una rete importante in Nazionale. L’occasione non sembra essere utopistica.

Estonia-Italia, i pronostici sui possibili tiratori

A prendersi la squadra sulle spalle nelle ultime uscite ufficiali dell’Italia è stato sicuramente Sandro Tonali. Il jolly di centrocampo del Newcastle si è reso protagonista di prestazioni importanti, l’ultima delle quali – quella contro Israele – impreziosita anche da un gol. Non sembra utopistico immaginare che l‘ex Milan riesca ad inquadrare lo specchio di porta almeno una volta così come Dimarco, assolutamente rivitalizzato dalla cura Chivu.

Assolutamente interessante è poi anche l’opzione che vede almeno un tiro in porta di Barella che in questo scorcio di stagione con la maglia dell’Inter viaggia ad una media di un tiro in porta a partita. Tra le file avversarie, piace invece la candidatura che porta a Sappinen: pericoloso sia nel breve che nel lungo, l’attaccante estone potrebbe trovare lo spazio vincente per scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta.

