Pronostico Svezia-Svizzera: non finisce come le ultime quattro volte

Svezia-Svizzera è una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico

Con due vittorie in altrettante partite, sette gol fatti e zero subiti, la Svizzera guida il raggruppamento B delle prossime qualificazioni al Mondiale e ha grosse possibilità di arrivare, senza passare dai playoff, alla prossima manifestazione.

Anche perché la Svezia – che sarebbe sulla carta la squadra che potrebbe tenere testa agli elvetici – ha perso clamorosamente in Kosovo e quindi ha pochissime possibilità di riprendersi. Servirebbe vincere nella serata di venerdì e farlo anche al ritorno, ma è tutto molto complicato. Senza dimenticare che c’è anche il Kosovo in mezzo. Non finirà, comunque, com’è finita nelle ultime 4 occasioni nelle quali queste due formazioni si sono affrontate. Il motivo è semplice: segneranno entrambe.

Sì, la Svezia lo farà perché comunque cercherà di imprimere alla propria partita una marcia offensiva; la Svizzera perché ha dimostrato – e non solo nelle uniche due partite giocate fino al momento – di avere davanti dei calciatori che in qualunque momento possono fare la differenza. Insomma, almeno un gol per squadra ce lo aspettiamo.

Come vedere Svezia-Svizzera in diretta tv e in streaming

La sfida Svezia-Svizzera è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Inoltre, le partite di qualificazioni Mondiali, si potranno vedere anche su UefaTv.

Il pronostico

Alla Svizzera potrebbe andare benissimo il pareggio: dal campo della Svezia, il più complicato di queste qualificazione, tornare indenni significherebbe avere più di un piede al prossimo Mondiale. Ma la certezza che abbiamo, visti i due attacchi, è che entrambe riusciranno a trovare nel corso del match la via della rete.

Le probabili formazioni di Svezia-Svizzera

SVEZIA (4-4-2): Johansson; Gudmundsson, Hien, Ekdal; Svensson, Saletros, Ayari, Larsson, Bernhardsson; Gyokeres, Isak.

SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Rodriguez, Akanji, Elvedi, Widmer; Xhaka, Rieder, Freuler; Vargas, Embolo, Ndoye.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1