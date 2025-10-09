Pronostico Corea del Sud-Brasile: è successo per quattro volte

Corea del Sud-Brasile è un’amichevole internazionale che si gioca venerdì alle 13:00: pronostico, formazioni e dove vederla

Centrata la qualificazione al prossimo Mondiale, adesso per il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, è tempo di iniziare a preparare la sua squadra alla massima manifestazione per nazionali che esista. E lo fa con delle amichevoli, la prima con la Corea del Sud.

Nella storia sono sei gli incontri tra queste due squadre, e solamente una volta, nel 1999, ha vinto clamorosamente la Corea del Sud. Era sempre un’amichevole. Per il resto, la nazionale verdeoro, ha vinto nelle altre cinque volte e, in quattro occasioni, ha segnato almeno tre reti. In una sola occasione si è fermata a due. Ma crediamo che possa succedere di nuovo – Ancelotti deve preparare al meglio e tutti vogliono mettersi in mostra in vista delle convocazioni – che la nazionale più affascinante al mondo possa vincere senza problemi.

Qualcuno non ci sarà, e lo sappiamo. E siamo anche convinti che un poco di turnover il tecnico italiano lo metterà in atto, ma è questo il punto: chi non è sicuro di avere un posto, chi non è sicuro di essere convocato, darà tutto in campo per mettere in difficoltà Ancelotti. E vincerà la partita.

Come vedere Corea del Sud-Brasile in diretta tv e in streaming

La sfida Corea del Sud-Brasile è in programma venerdì alle 13:00. L’amichevole in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia, né in tv e nemmeno in streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di queste partite internazionali.

Il pronostico

Brasile vincente, come spiegato prima – con motivazione annessa – in una gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Corea del Sud-Brasile

COREA DEL SUD (5-4-1): Kim; M. Kim, Lee, Min-Jae Kim, T. Kim, M. Lee; K. Lee, Park, Castrop, Bae; Oh.

BRASILE (4-3-3): Alisson; Vitinho, Bruno, Alexsandro, Henrique; Paqueta, Casemiro, Bruno Guimaraes; Estevao, Richarlison, Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3