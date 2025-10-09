Pronostico Bergs-Djokovic: la vittoria dopo lo spavento

Bergs-Djokovic è valida per i quarti di finale del Masters di Shangai: pronostico e dove vederla in tv e in streaming

Djokovic cercherà di mettersi alle spalle il malore che ha accusato per l’umidità a Shanghai. Un problema, sottolineato anche da Rune. Ma poi il serbo è riuscito nell’intento di approdare ai quarti di finale e, per la prima volta, affronterà Bergs.

Il 26enne belga fino ad oggi ha disputato un grande torneo: ha sconfitto Korda, Ruud – ritiro -, Cerundolo e Diallo. Un cammino netto, importante. Ma la sensazione è che tutto si possa fermare nella mattinata di giovedì. La curiosità è quella di capire se riuscirà a mantenere alto questo livello di prestazione. Complicato. A 38 anni e 4 mesi, Djokovic, è diventato il giocatore più anziano della storia a centrare i quarti di finale di un torneo così importante, un Masters 1000. Ha superato in questo Roger Federer. Certo, i problemi fisici ci sono, ma la classe è immutata e questa potrebbe fare la differenza. Dopo il malore, quindi, leggero c’è da dirlo, la vittoria. Per continuare a infrangere qualsiasi record.

Come vedere Bergs-Djokovic in diretta tv in chiaro e in streaming

La partita Bergs-Djokovic sarà trasmessa mercoledì 8 ottobre su Sky Sport. Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La partita dovrebbe iniziare alle ore 12:30

Bergs-Djokovic: il pronostico

Djokovic vincente, e su questo non possiamo avere dubbi. Né noi e non ce li hanno nemmeno i bookmaker. Occhio però, perché la stanchezza potrebbe essere un fattore, quindi ci aspettiamo che il giovane tennista belga possa riuscire nel corso del match a vincere almeno un set. Quindi, il finale, ci impone un 2-1 per il tennista serbo, pronto a battere un nuovo record.