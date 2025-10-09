Pronostici marcatori Qualificazioni Mondiali: la tripla del venerdì

Qualificazioni Mondiali, il pronostico sui possibili marcatori del venerdì di impegni internazionali. Tutte le dritte

Dopo la scorpacciata di emozioni e colpi di scena derivanti dagli ultimi impegni delle Nazionali, si prospetta un’altra giornata particolarmente movimentata. Non sono poche infatti le squadre desiderose di archiviare il discorso Qualificazione ai prossimi Mondiali in tempi relativamente brevi.

Ne sa qualcosa la Francia che tra le mura amiche ospita un’Azerbaigian che parte inevitabilmente sfavorito rispetto ai ‘Galletti’. La corazzata di Deschamps proverà a mettere sin da subito le cose in chiaro, imprimendo una direzione precisa all’incontro. L’attacco stellare della Francia vedrà Ekitiké rappresentare il principale terminale offensivo.

Autore di tre gol e un assist nelle prime sei giornate di campionato, il jolly del Liverpool non dovrebbe faticare più di tanto ad inserire nuovamente il suo nome nel tabellino marcatori.

Qualificazioni Mondiali, la scelta sui marcatori nei match di venerdì

Tra le note più liete del Borussia Dortmund in questo primo scorcio di stagione, Adeyemi avrà il compito di garantire imprevedibilità e fantasia all’attacco della Germania che contro il Lussemburgo non dovrebbe faticare più di tanto a portare a casa il risultato. Molto più incisivo in zona gol rispetto agli scorsi anni, uno dei vecchi pallini di Napoli e Juve potrebbe far saltare il banco non solo in termini di assist ma anche di gol.

Tra i calciatori più attesi di Belgio-Macedonia del Nord, Kevin De Bruyne è pronto nuovamente a riprendersi lo scettro. Rigorista designato dei ‘Diavoli Rossi’, il fac totum di proprietà del Napoli può risultare decisivo in tanti modi: da calcio da fermo così come negli inserimenti a fari spenti, la classe di KDB è pronta a prendersi per l’ennesima volta la scena.

Ekitiké, Adeyemi e De Bruyne marcatori plus si trovano complessivamente a quota 5,55 su Goldbet.