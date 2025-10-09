Pronostici ammoniti qualificazioni Mondiali: la tripla del venerdì

Entrano nella fase finale le qualificazioni ai prossimi Mondiali. E ci sono delle squadre che hanno ancora tutto da chiedere. Ecco la tripla ammoniti del venerdì

Si entra nella fase finale delle qualificazioni ai prossimo Mondiali che si svolgeranno tra Messico, Stati Uniti e Canada. E, nella giornata di venerdì 10 ottobre, sono 8 le partite in programma.

E ci sono dei match che mettono in palio dei punti davvero pesanti con delle partite che possono aiutare le varie squadre a prendere il volo oppure a tenere vivi i sogni qualificazione. Ma bando alle parole, andiamo a vedere insieme quelle che sono le nostre scelte, nel merito, e con motivazioni.

Pronostici ammoniti qualificazioni Mondiali: le scelte

Partiamo dal match che ci sembra possa essere quello più caldo vista l’importanza: Kosovo-Slovenia si preannuncia davvero scoppiettante. Fidan Alliti, difensore centrale dei padroni di casa, gioca in Turchia, all’Alanyaspor. Un giocare irruento, uno di quelli che fanno paura agli attaccanti. Nelle ultime sei partite giocate, tra nazionale e club, ha preso tre ammonizioni. Potrebbe rimediare la quarta nello spazio di poco tempo.

Sarà complicato il compito della Macedonia del Nord sul campo del Belgio. Padroni di casa ovviamente favoriti che cercheranno di prendersi i tre punti. Tra le file degli ospiti c’è Ilievski, che avrà il compito più complicato, quello di cercare di bloccare le scorribande che Doku, esterno offensivo del Manchester City, è pronto a mettere in atto. Il giocatore della Struga – squadra del suo Paese – anche in campionato è stato ammonito una volta. Potrebbe – andrà – in grossa difficoltà.

L’ultimo nome che viene fuori sempre spiegando la motivazione è quello di Charles dell’Irlanda del Nord che ospita la Slovacchia. Centrocampista centrale del Southampton, quindi Serie B inglese, ha una media assai importante in fatto di contrasti e nella penultima partita giocata con il club ha preso il primo giallo della sua stagione. Crediamo possa essere il nostro uomo in mezzo al campo.

Al momento nei vari bookmaker italiani, in vista delle partite di domani, venerdì 10 ottobre, non sono aperte le quote per gli ammoniti. Quindi vi invitiamo a prendere in considerazione questi pronostici per poi andare a puntare.