Pronostici ammoniti Qualificazioni Mondiali: la tripla del giovedì

Qualificazioni Mondiali, ecco tutte le scelte che riguardano i possibili ammoniti dell’incontro: tre nomi su tutti

Tra i tanti spunti che offrono le gare del giovedì di qualificazioni, quelli riguardanti i possibili ammoniti di alcune delle gare in programma non possono di certo passate inosservate. Si prospettano infatti partite di un certo tipo che, se subito orientate sotto il profilo muscolare, dovrebbero garantire non pochi cartellini gialli.

Non resta che capire chi tra i papabili titolari rischia di finire maggiormente sul taccuino dei direttori di gara. Il primo nome da cerchiare in giallo è quello di Alexander Satariano. L’attaccante del Malta ha ricevuto ben due ammonizioni nelle ultime due gare disputate in Nazionale; il bottino sale a 10 gialli in 30 partite se si prendono in considerazione le partite messe a referto nel Birkikara.

Il jolly offensivo rischia seriamente di finire sul taccuino di un arbitro non certo propendo al dialogo: la media di 4,20 ammoniti portata avanti da Strukan parla per lui.

Qualificazioni Mondiali, la tripla sui possibili ammoniti

Ad arbitrare Cipro-Bosnia sarà poi Lawrence Visner: non proprio un profilo come gli altri visto che il fischietto internazionale ha una media di 4,06 ammonizioni estratte a partita. Nello specifico, uno dei calciatori che rischia maggiormente di finire nella lista dei cattivi è Ivan Sunjic, centrocampista eclettico del Pafos che in questo primo scorcio di stagione si è visto sventolare in faccia già tre cartellini.

Esito che dovrebbe caratterizzare anche la prova di McGinn. Lo scozzese non è un giocatore abituato a tirare indietro la gamba e nel contesto di una partita che si preannuncia piuttosto elettrica come quella contro la Grecia, rischia di pagare dazio se non altro sotto il profilo disciplinare.

Satariano, Sunjic e McGinn ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 85,59 su Goldbet.