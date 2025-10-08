Pronostico Tien-Medvedev: la striscia si ferma dopo due vittorie

Tien-Medvedev è valida per gli ottavi di finale del Masters di Shangai: pronostico e dove vederla in tv e in streaming

Anche abbastanza clamorosamente, in quelli che sono stati gli unici due scontri diretti tra questi due tennisti, Tien ha sempre avuto la meglio contro Medvedev. Una volta sul campo, l’altra grazie al ritiro dell’atleta che al momento occupa la posizione numero 18 della classifica mondiale.

Non c’è dubbio che Medvedev cercherà disperatamente di vincere questa partita ed è rimasto in corsa a Pechino fino a quando i crampi non lo hanno messo ko. E cercherà, ovviamente, di stoppare questa striscia clamorosa che nessuno si aspettava.

Se dovesse riuscire, sotto l’aspetto fisico, a non pagare troppo dazio nel corso del match, crediamo fortemente che Medvedev possa riuscire a vincere per la prima volta contro il tennista americano che occupa la posizione numero 36 della classifica Mondiale. Anche perché, pure in questo torneo di Shanghai, Medvedev ha avuto due partite semplici che gli hanno permesso di vincere in due set senza avere troppo dispendio fisico.

Come vedere Tien-Medvedev in diretta tv in chiaro e in streaming

La partita Tien-Medvedev sarà trasmessa mercoledì 8 ottobre su Sky Sport. Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La partita dovrebbe iniziare alle ore 14:00

Tien-Medvedev: il pronostico

Contro un 19enne di belle speranze che sicuramente continuerà a crescere nel corso degli anni e che come detto prima lo ha battuto due volte, Medvedev potrebbe – e troverà – la prima vittoria contro questo avversario. Magari con difficoltà, e forse in un match che verrà allungato in tre set, ma sull’affermazione finale non abbiamo dubbi di sorta. Primo sorriso.