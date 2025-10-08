Pronostico Musetti-Auger-Aliassime: la superficie fa la differenza

Musetti-Auger-Aliassime è valida per gli ottavi di finale del Masters di Shangai: pronostico e dove vederla in tv e in streaming

Sì, parte leggermente avanti il nostro Lorenzo Musetti in questa sfida. Dopo aver battuto Darderi ai sedicesimi adesso c’è Auger-Aliassime, tredici della classifica mondiale, che sta davvero attraversando un grande momento di forma.

Ed è proprio la vittoria non esaltante contro il connazionale che in generale fa pensare ad un Musetti non al meglio. Molte le occasioni create da Darderi nel corso del match per cercare di rimanere dentro la partita fino alla fine. Poi Lorenzo praticamente l’ha vinta con l’esperienza, quella che non manca. Ma sotto il profilo del gioco ha decisamente lasciato a desiderare.

Contro Aliassime, nei sette scontri diretti, Musetti è avanti nel computo totale 4-3. Ma, sul cemento, è in vantaggio quello che è l’avversario del nostro italiano, avanti 2-1: la superficie, infatti, è quella giusta per i suoi colpi potenti e Lorenzo potrebbe andare in seria difficoltà durante il match.

E poi c’è anche la questione dovuta al momento di forma: Auger-Aliassime è stato ai quarti di finale a Cincinnati e semifinalista agli US Open. In entrambi i tornei ci è voluto Jannik Sinner per fermarlo.

Come vedere Musetti-Auger-Aliassime in diretta tv in chiaro e in streaming

La partita Musetti-Auger-Aliassime sarà trasmessa mercoledì 8 ottobre su Sky Sport. Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La partita dovrebbe iniziare alle ore 12:30.

Musetti-Auger-Aliassime: il pronostico

Sì, Musetti è decisamente bravo in tutti i tornei. Ma deve migliorare sul cemento e lo sappiamo tutti. E poi ha vinto solamente quattro delle ultime 19 partite giocate contro i primi 20 del mondo (su questa superficie) ed è quindi un dato da tenere in considerazione per il nostro pronostico. In poche parole, alla fine, crediamo che il sogno dell’azzurro si possa interrompere proprio agli ottavi di finale. Aliassime avanti, anche perché ha vinto sul cemento gli ultimi 13 incontri su 19 contro i primi 20 al mondo.