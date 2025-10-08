Pronostici marcatori Qualificazioni Mondiali: la tripla del giovedì

Qualificazioni Marcatori, la scelta sui possibili marcatori: la tripla bomba è servita

Sono diverse le opzioni interessanti in chiave marcatori in un giovedì di impegni internazionali che si preannuncia piuttosto carico di spunti. A cominciare dalla gara che metterà uno contro l’altra le Isole Far Oer e il Montenegro, a caccia di punti pesanti per provare a recitare un ruolo da protagonista.

La compagine di Mirko Vucinic si affida a Nicola Krstovic in attacco. L’attaccante dell’Atalanta – che in questo primo scorcio di stagione ha messo a segno due reti con la maglia della ‘Dea’ – è pronto a vivere una serata da assoluto protagonista. Del resto la retroguardia dei padroni di casa si preannuncia tutto tranne che imperforabile e l’occasione per l‘ex Lecce di siglare almeno un gol è piuttosto ghiotta: il trio difensivo composto da Faero, Vatnhamar ed Edmundsson non spaventa affatto il montenegrino.

Pronostici marcatori giovedì di Qualificazioni: ecco tutte le quote sul tavolo

Passiamo ora ad un match che almeno sulla carta si presenta piuttosto scontato: ci stiamo riferendo alla gara tra Austria e San Marino che vede la compagine di Rangnick assolutamente favorita. Il divario tecnico-tattico tra le due compagini è enorme al punto che si prevede una scorpacciata di gol da parte di Gregoritsch e compagni: proprio il bomber austriaco è uno dei candidati più autorevoli ad inserire il suo nome nel tabellino marcatori.

Chiudiamo la nostra carrellata con Malta-Olanda. Anche in questo caso l’ago della bilancia sembra pendere in maniera più o meno incontrovertibile in una direzione. Rivitalizzati da un gioco ritornato ad essere spumeggiante, gli Orange non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Protagonista di una prima parte di stagione degna di considerazione, Gakpo può rappresentare il profilo giusto su cui puntare: la retroguardia maltese non si fa di certo apprezzare per la sua impermeabilità.

Krstovic, Gregoritsch e Gakpo marcatori plus si trovano complessivamente a quota 5,15 su Goldbet.