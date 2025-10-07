Pronostico Mpetshi Perricard-Rune: vittoria dopo le polemiche

Mpetshi Perricard-Rune è valida per gli ottavi di finale del Masters di Shangai: pronostico e dove vederla in tv e in streaming

“Volete che qualcuno muoia in campo”. Non ha usato giri di parole il tennista danese Rune in conferenza stampa. Che poi ha spiegato il momento vissuto nel match di due giorni fa: “Durante il match ho attraversato un momento difficile, anche se è stato breve perché poi le mie condizioni sono migliorate. Medici e fisioterapisti mi hanno suggerito di concentrarmi sulla respirazione. Devo ringraziarli perché mi hanno aiutato a mantenere la calma in quella situazione di pressione e caldo estremo. È stata una giornata in cui ho dovuto sudare, ma alla fine sono riuscito a trovare un buon equilibrio. Non cerco scuse, sono solo felice di continuare a giocare”. Insomma, la situazione climatica è pericolosa.

Il numero undici della classifica mondiale, comunque, contro Mpetshi Perricard, francese al 37esimo posto in questo momento, di grosse difficoltà per superare il turno non ne dovrebbe avere. Viene da un filotto di quattro vittorie nelle ultime cinque partite e, inoltre, nei due match giocatori contro il collega – uno lo scorso anno, uno nel 2025 – ha sempre vinto senza problemi per due a zero. Insomma, anche i precedenti ci indicano la via.

Come vedere Mpetshi Perricard-Rune in diretta tv in chiaro e in streaming

La partita Mpetshi Perricard-Rune sarà trasmessa martedì 7 ottobre su Sky Sport. Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La partita dovrebbe iniziare alle ore 08:00.

Mpetshi Perricard-Rune: il pronostico

Rune decisamente favorito nonostante le polemiche e i problemi fisici che lo hanno visto protagonista nel corso degli ultimi giorni. I precedenti ci indicano una partita impari con poche possibilità che il pronostico possa essere ribaltato. Quindi ci aspettiamo un’affermazione del danese dentro i due set. Sì, senza portarla troppo alle lunghe.