Pronostico Borges-De Minaur: alla fine la qualità vince sempre

Borges-De Minaur è valida per gli ottavi di finale del Masters di Shangai: pronostico e dove vederla in tv e in streaming

Contro Fritz, a Tokyo, Borges ha sicuramente fatto un’ottima partita. Certo, non nei momenti chiavi del match quando doveva diventare decisivo. E questo ha fatto la differenza.

Da quel momento in poi il portoghese – numero 51 della classifica mondiale – ha vinto tre partita e si presenta a questi ottavi di finale contro De Minaur con delle buone possibilità di dare fastidio al collega. No, alla fine non dovrebbe vincere, anche perché parliamo di uno scontro contro il numero 7 al mondo in questo momento, ma se la gioca, almeno per quello che ha fatto vedere nel corso delle ultime uscite.

L’australiano, che ha perso l’ultima partita contro Sinner il 30 settembre scorso, rimane senza dubbio un gradino, forse anche più di uno avanti: ma non vive certamente il migliore momento di condizioni fisica, anche se tecnicamente ha quei colpi che possono comunque fare la differenza. Con un po’ di coraggio uno potrebbe allora pensare che Borges possa riuscire a vincere questo match. Crediamo che le cose possano andare in maniera diversa. Ma il pronostico ve lo diciamo sotto.

Come vedere Borges-De Minaur in diretta tv in chiaro e in streaming

La partita Borges-De Minaur sarà trasmessa mercoledì 8 ottobre su Sky Sport. Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La partita dovrebbe iniziare alle ore 08:00.

Borges-De Minaur: il pronostico

Entrambi almeno un set. Questa è la nostra scelta per questa partita che mette in palio la semifinale nell’At di Shanghai, sul cemento. Se da un lato il portoghese potrebbe dire la propria fino alla fine, dall’altro De Minaur non vuole perdere l’occasione, viste le assenze di Sinner e di Alcaraz, di andare avanti e chissà, magari anche riuscire a portare a casa il torneo. Quindi 2-1 il finale, per De Minaur, ovvio.