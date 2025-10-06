Sinner versione Labubu: è questo il gadget più cool del momento

Tutti pazzi per i Labubu in perfetto stile Sinner: il gadget è subito diventato virale e adesso è caccia all’oggetto da collezione.

Che i bambini siano completamente pazzi di Jannik Sinner non è più solo una supposizione, ma un dato di fatto. Ovunque vada, ci sono sempre frotte e frotte di piccini che muoiono dalla voglia di conoscerlo, di scattare una foto insieme a lui e di strappargli, magari, un autografo. Oppure, perché no, un gadget da custodire gelosamente.

A Shanghai, però, i ruoli si sono invertiti. In occasione della sua partecipazione al Masters 1000 cinese, l’altoatesino ha ricevuto una sorpresa molto speciale, appositamente preparata per lui da un piccolo tifosi del posto.

Si trattava di una lettera, scritta peraltro in un italiano sorprendentemente corretto, da cui si denota con quanta cura sia stata preparata questa sorpresa, piena di affetto e ammirazione. Non è finita qui. Oltre al messaggio, davvero dolcissimo, che il bimbo ha scritto per il numero 2 del mondo, c’erano anche due gadget che, ne siamo certi, avranno strappato ben più di un sorriso al fenomeno altoatesino.

Un dono speciale per Jannik: i Labubu personalizzati conquistano Shanghai

Ad accompagnare la lettera c’erano due Labubu, i celebri personaggi da collezione diventati virali in tutto il mondo, per accaparrarsi i quali i collezionisti sono ormai disposti ad affrontare file chilometriche.

Il primo dei due mini personaggi ricalca perfettamente lo stile di Sinner: indossa un completo bianco con il logo Nike e il cappellino abbinato, un look che il campione aveva sfoggiato in passato fuori dal campo. Si vede anche una pallina da tennis, dettaglio che lo trasforma nel perfetto alter ego in versione toy del numero due del mondo.

Il secondo Labubu, invece, è di colore arancione, un chiaro riferimento al simbolo ormai iconico di Jannik, la carota. Anch’esso perfettamente in tema, dunque, con la Sinner mania. Un gesto semplice ma carico di significato, che dimostra ancora una volta quanto il tennista azzurro sia amato in ogni angolo del mondo e come la passione per l’azzurro abbia forme diverse e variegate.