Sinner, nessuna relazione: la smentita arriva dalla Cina, che ribaltone

Durante un’intervista in Cina, Jannik Sinner ribalta le aspettative. La smentita arriva con il sorriso e lascia tutti di stucco: ecco la sua versione.

Jannik Sinner non ama le mezze misure. Il griglio non esiste e per lui è sempre o tutto bianco, o tutto nero. Lo è stato anche in questo caso, a giudicare dalla risposta spiazzante che l’azzurro ha dato durante un’intervista rilasciata in Cina.

Un’altra reazione che, ne siamo certi, è destinata a diventare virale, non fosse altro per il modo in cui ha detto quello che pensava e per l’intensità che ci ha messo nel ribadire il proprio punto di vista. Ma riavvolgiamo il nastro, prima di lasciarci andare ai commenti, raccontando cosa è accaduto nel frangente in cui Sinner si è reso protagonista di questo momento, tanto inaspettato quanto divertente.

Iniziamo col dire che quello che gli è stato chiesto avrebbe fatto “infuriare” qualunque italiano. Jannik, tuttavia, è rimasto composto, esponendo il suo punto di vista pur senza arroganza o presunzione. Alla domanda di un giornalista locale, che gli chiedeva un confronto tra i noodles cinesi e la pasta italiana, il numero 2 del mondo avrebbe potuto “dare di matto” (in senso metaforico, s’intende), ma ha mantenuto un certo aplomb.

Sinner, la smentita che nessuno si aspettava: sorpresa a Shanghai

Ha pensato alla sua risposta per qualche istante, ragionando sul da farsi, per poi svincolarsi così da questa domanda così “scomoda”.

#intanto China Open 2025, Sinner: “Pasta o noodles?”, la risposta del tennista sorprende il giornalista https://t.co/yuXwIigdPf — La7 (@La7tv) October 2, 2025



“No, non hanno una relazione – ha sentenziato il campione degli Australian Open e di Wimbledon – Sono molto diversi”. Lo ha detto accennando un sorriso nervoso, ma in modo brillante, spiazzando il suo interlocutore.

Una battuta – che tanto battuta poi non è – dal tono leggero e spontaneo, che ha confermato ancora una volta quanto Jannik sia divenuto più carismatico e quanto ironico possa essere in determinate circostanze.