Pronostico Zverev-Rinderknech: morale e schiena non fermano il tedesco

Zverev-Rinderknech è valida per i sedicesimi di finale del Masters di Shangai: pronostico e dove vederla in tv e in streaming

Il morale è basso. I problemi di schiena ci sono. E le polemiche contro Sinner – che ha risposto al tedesco – non fermeranno comunque Zverev contro il francese Rinderknech.

Sì, perché senza Alcaraz e con l’addio anticipato di Sinner, quello che sarebbe il numero tre al mondo vede da vicino l’occasione di tornare a vincere un torneo importante nella sua carriera e chissà, magari tornare anche a sorridere, cosa che non gli succede da moltissimo tempo. E magari, anche, prendersi una rivincita sull’atleta francese, che nell’unico precedente che i due hanno fino ad oggi, lunedì 6 ottobre, ha vinto: eliminandolo addirittura in uno dei primi turni di Wimbledon. Insomma, una situazione che appare davvero apparecchiata per una vendetta. Anche se Zverev dovrà, in ogni caso, dare il meglio per riuscire a portare a casa il match.

Sì, i problemini fisici potrebbero senza dubbio influire sulla questione, ma alla fine, e magari anche in tre set, il tedesco riuscirà ad esultare. Siamo convinti di questo.

Come vedere Zverev-Rinderknech in diretta tv in chiaro e in streaming

La partitaZverev-Rinderknech sarà trasmessa lunedì 6 ottobre su Sky Sport. Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Zverev-Rinderknech: il pronostico

Voglia di rivincita, in primis. E poi tanta voglia di arrivare in fondo a questa manifestazione che adesso lo vede assoluto protagonista e testa di serie numero uno. Zverev, se sotto l’aspetto fisico come detto non vive il suo miglior momento di forma, potrebbe avere quella spinta mentale che servirebbe a prendersi una bella affermazione e andare avanti nel Masters asiatico. Magari anche in tre set, come spiegato prima, ma l’affermazione non ci sembra possa essere in discussione in nessun modo.