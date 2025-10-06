Pronostico Davidovich Fokina-Medvedev: è successo una sola volta

Davidovich Fokina-Medvedev è valida per i sedicesimi di finale del Masters di Shangai: pronostico e dove vederla in tv e in streaming

Nei sette confronti che ci sono stati nella storia tra questi due atleti, solamente una volta – e parliamo dell’anno scorso, sul cemento di Montreal, in Canada – lo spagnolo Davidovich Fokina è riuscito ad avere la meglio su Medvedev. Per il resto solo vittorie dell’atleta, 18esimo nella classifica mondiale, che vuole cercare in tutti i modi di riprendere un cammino fermato troppo presto nel corso delle ultime apparizioni.

Sì, Medvedev per via di infortuni vari e situazioni personali che lo hanno un poco fermato, non è mai riuscito nel corso degli ultimi anni ad essere presente lì, nel momento in cui contava. Una situazione che vuole ribaltare nel minor tempo possibile. O, per meglio dire, che vorrebbe ribaltare in questo Masters che per via delle assenze lo mette tra i favoriti.

Complicato, e anche molto. Fokina è in crescita – 20esimo nella classifica mondiale – e ha delle buone giocate. Che potrebbero mettere in evidente difficoltà Medvedev che, a Pechino in semifinale, si è dovuto ritirare per dei problemi fisici. Che sembrano comunque essere alle spalle. Quindi il pronostico lo avrete potuto capire.

Come vedere Davidovich Fokina-Medvedev in diretta tv in chiaro e in streaming

La partita Davidovich Fokina-Medvedev sarà trasmessa lunedì 6 ottobre su Sky Sport. Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Davidovich Fokina-Medvedev: il pronostico

In un match che sicuramente regalerà tre set – sì, su questo siamo abbastanza sicuri – Medvedev con orgoglio e mettendo in campo quelle che sono le due doti migliori, dovrebbe riuscire a prendersi questa affermazione e volare ai quarti di finale. Una partita non semplice, come spiegato prima, ma anche i precedenti ci dicono che il numero 18 al Mondo ha buone possibilità di riuscire a vincere.