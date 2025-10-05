Pronostico Brentford-Manchester City: tre punti sicuri per questo motivo

Brentford-Manchester City è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’avvio del Manchester City in Premier League non è stato dei migliori, tant’è che al momento la squadra di Guardiola si troverebbe addirittura fuori dal quarto posto, quello che permette di andare in Champions League.

Ovvio che alla fine della stagione non sarà così, anche se i Citizens, evidentemente, farebbero meglio a cambiare marcia. Nell’immediatezza. Migliorando, soprattutto, quelle disattenzioni difensive che hanno permesso alle altre squadre di fare punti anche abbastanza impronosticabili. Contro il Brentford, nel match che chiuderà la giornata della Premier, è evidente che Guardiola voglia portare a casa risultato pieno. Cosa che è successo in tre occasioni negli ultimi quattro scontri diretti tra queste due formazioni.

In generale, i padroni di casa – anche perché hanno pareggiato una volta e vinto una partita negli ultimi cinque match contro il City – non hanno fatto malissimo contro la truppa del tecnico catalano. Ma gli undici gol subiti fino al momento – solo le ultime tre in classifica hanno fatto peggio in Premier – ci permettono di dire che il Manchester si prenderà i tre punti, affondando quindi i colpi in quelle che sono le pecche dietro dei padroni di casa.

Come vedere Brentford-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida Brentford-Manchester City è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Problemi difensivi dei quali vi abbiamo parlato anche prima del City. Quindi, in una gara che potrebbe regalare almeno un gol per squadra, sarà comunque la formazione ospite a portare a casa l’intero malloppo. E comunque, la vittoria esterna, ha una quota altissima e secondo noi non conviene rischiare qualcos’altro.

Le probabili formazioni di Brentford-Manchester City

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Hickey; Henderson, Yarmolyuk; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Stones, Gvardiol, O’Reilly; Gonzalez; Savinho, Foden, Reijnders, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3