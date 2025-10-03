Sinner da bere: la latte art robotica fa impazzire la Cina

A Pechino va in scena la Sinner-mania: l’ordine speciale con il volto del campione riprodotto nella schiuma dal robot barista è già virale.

Gli hanno dedicato di tutto un po’. Una pizza, a Londra, con su un mix d’ingredienti che non aveva messo d’accordo proprio tutti. Un gusto di gelato, poi, un soufflé creato dallo chef Bruno Barbieri e tante altre cose ancora.

Mancava giusto una bevanda e adesso, nel menu della Sinner mania, c’è anche quella. Non aspettatevi nulla di troppo banale: non è un succo alla carota e non è neanche un’aranciata dal colore che strizza l’occhio all’ortaggio che simboleggia il fenomeno azzurro. Si tratta bensì, udite udite, nientepopodimeno che di un cappuccino.

Già, avete capito bene: in Cina la passione per Jannik ha trovato una nuova, sorprendente declinazione. Non più soltanto applausi e cori sugli spalti dei tornei asiatici, ma un omaggio inaspettato che unisce tecnologia e creatività come solo a certe latitudini sono in grado di fare. Il cappuccino in questione, qualcosa che nessuno aveva mai visto prima d’ora, sta spopolando a Pechino, dove il numero 2 del mondo ha appena vinto l’Atp 500

Il cappuccino di Sinner è la “cosa” più cool che vedrai oggi

La particolarità di questo cappuccino è da ricercarsi nel fatto che nella schiuma, grazie a una macchina robotizzata, appare nitidamente il volto del campione azzurro con in mano un trofeo, probabilmente quello da lui conquistato a Wimbledon la scorsa estate.

Il video che documenta le varie fasi della preparazione – dalla schiumatura del latte fino al “ritratto” conclusivo – è diventato virale in poche ore sui social network. Migliaia di condivisioni, commenti entusiasti e tifosi (almeno quelli che possono) che corrono nei locali che offrono questa chicca, pur di sorseggiare il cappucciner (vogliate perdonarci il gioco di parole) più cool del momento.

La moda del celebrity coffee, con volti di star riprodotti nella schiuma, non è nuova in Asia, ma fa notizia che anche Jannik sia stato tirato in mezzo a questa tendenza. Significa che la sua popolarità non conosce più confini e che anche in Cina, evidentemente, ritengono che, oltre ad essere un campione, sia anche simbolo di ispirazione e modernità.