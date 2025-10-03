Pronostico Leeds-Tottenham: alla sosta in zona Champions

Leeds-Tottenham è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Undici punti in sei partite, con un allenatore diverso, e quindi con un progetto nuovo, sono un ottimo bottino per il Tottenham. Una squadra che adesso è in zona Champions League e che vorrebbe andare alla sosta mantenendo almeno la quarta posizione in classifica. Per essere sicuri di farlo, però, serve vincere contro il Leeds.

La formazione padrona di casa, neopromossa, non ha iniziato malissimo la propria annata. Con otto punti in sei partite il bottino è ottimo e si può pensare alla salvezza in maniera tranquilla. Certo, non si può rimanere sugli allori e pensare che il più sia fatto, non è così. Però pensare di venire a capo di un match così importante – contro una squadra che viene da sei vittorie di fila – ci pare esagerato. Alla fine parliamo pur sempre di una truppa, quella ospite, che viene dalla vittoria in Europa League, che ha delle individualità importanti, e che vorrebbe cercare di riprendersi la Champions il prossimo anno: e che ha un solo modo, finire tra le prime quattro.

Le uniche pecche vere, per il momento, gli Spurs li hanno avuti dietro. Manca qualcosa: concentrazione, meccanismi. Non gira tutto alla perfezione. E questo ci permette di dire che anche il Leeds dovrebbe riuscire a trovare la via della rete.

Come vedere Leeds-Tottenham in diretta tv e in streaming

La sfida Leeds-Tottenham è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Tottenham è quotata 2.45 su Lottomatica e GoldBet e 2.40 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.65 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Alla fine il Tottenham la partita la dovrebbe riuscire a vincere. Anche perché come detto prima ha qualità importanti. Match, comunque, che regalerà almeno una rete per squadra. E questa è quasi una certezza.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Leeds-Tottenham

LEEDS (4-3-3): Darlow; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundosson; Longstaff, Ampadu, Stach; Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Palhinha, Bentancur, Bergvall; Kudus, Richarlison, Simons.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2