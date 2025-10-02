Pronostico Verona-Sassuolo: è successo in sei casi su sette

Verona-Sassuolo è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Zero vittorie anche per il Verona in questo campionato. Con un calendario comunque abbastanza complicato per la squadra di Zanetti, che ha incontrato già Lazio, Roma e Juventus e solamente contro i bianconeri è riuscito a prendersi un punto.

Di vittorie, invece, la truppa di Fabio Grosso, ne ha già piazzate due. Contro la Lazio e contro l’Udinese e, soprattutto quella contro i bianconeri dello scorso fine settimana, ha messo fine a una striscia di due sconfitte di fila che iniziava a preoccupare. Sarà un match, come ampiamente pronosticabile, che mette immediatamente in palio dei punti pesanti per la salvezza. Senza dubbio queste due squadre lotteranno fino alla fine per la permanenza. E crediamo fortemente che nessuna delle due possa essere sicura di prevalere sull’altro. Se da un lato i padroni di casa forse hanno più esperienza (per aver disputato un po’ di campionati di fila in A), dall’altro gli ospiti hanno in rosa dei giocatori che hanno giocato a livelli altissimi, vedi Matic, che ancora detta legge.

Ma cosa è successo sei volte nelle ultime sette uscite? Beh, entrambe hanno trovato la via del gol e solamente nel confronto più recente – finito uno a zero per il Verona – il Sassuolo non ha trovato il gol. Riprende la costante, in poche parole.

Il pronostico

Il segno GOL, in questa partita, ci pare abbastanza scontato. Anche per quello che vi abbiamo raccontato prima. E il finale? Occhio al pareggio con gol, che ci sta eccome.

Le probabili formazioni di Verona-Sassuolo

VERONA (3-5-2): Montipò: Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Serdar, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1