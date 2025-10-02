Pronostico Bournemouth-Fulham: tre indizi fanno una prova

Bournemouth-Fulham è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Alla sosta, l’obiettivo del Bournemouth, è quello di andare a dodici punti. E sarebbe un bottino ottimo per una squadra che punta decisamente alla salvezza. E contro il Fulham ci sono un paio di indizi che ci spingono a dire che possa arrivare una vittoria interna. Ecco quali sono.
Il primo: negli ultimi tre incontri che il Fulham ha giocato su questo campo in trasferta, ha sempre perso. Nelle ultime due partite di campionato, in generale, che i bianconeri hanno giocato fuori casa, hanno perso. Insomma, questi sono indizi – anche se sono due e non tre, quindi non abbiamo una prova – che ci spingono comunque a prendere una decisione.
Anzi, forse il terzo indizio ce lo abbiamo: sono quattro i risultati utili di fila che i biancorossi di casa si sono lasciati alle spalle in questo mese. Praticamente, dopo la prima sosta, non hanno mai perso. E quindi la possibilità di chiudere questo ciclo così importante, da imbattuti, potrebbe fare decisamente la differenza. Insomma, abbiamo capito come potrebbe andare a finire.
Il pronostico
La quota della vittoria del Bournemouth è altissima ed è da tenere in considerazione. Entrambe, inoltre, hanno uno score simile nei gol segnati e in quelli presi. Praticamente in entrambi i casi più di uno a partita, in media. Quindi la possibilità che questo match possa regalare almeno un gol per squadra è abbastanza alta e pure in questo caso la quota è da prendere in considerazione.
Le probabili formazioni di Bournemouth-Fulham
BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Christie; Semenyo, Adli, Kluivert; Evanilson.
FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Sessegnon; Lukic, Berge; Wilson, King, Iwobi; Jimenez.