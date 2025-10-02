Pronostico Bournemouth-Fulham: tre indizi fanno una prova

Bournemouth-Fulham è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Alla sosta, l’obiettivo del Bournemouth, è quello di andare a dodici punti. E sarebbe un bottino ottimo per una squadra che punta decisamente alla salvezza. E contro il Fulham ci sono un paio di indizi che ci spingono a dire che possa arrivare una vittoria interna. Ecco quali sono.

Il primo: negli ultimi tre incontri che il Fulham ha giocato su questo campo in trasferta, ha sempre perso. Nelle ultime due partite di campionato, in generale, che i bianconeri hanno giocato fuori casa, hanno perso. Insomma, questi sono indizi – anche se sono due e non tre, quindi non abbiamo una prova – che ci spingono comunque a prendere una decisione.

Anzi, forse il terzo indizio ce lo abbiamo: sono quattro i risultati utili di fila che i biancorossi di casa si sono lasciati alle spalle in questo mese. Praticamente, dopo la prima sosta, non hanno mai perso. E quindi la possibilità di chiudere questo ciclo così importante, da imbattuti, potrebbe fare decisamente la differenza. Insomma, abbiamo capito come potrebbe andare a finire.

Come vedere Bournemouth-Fulham in diretta tv e in streaming

La sfida Bournemouth-Fulham è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Bournemouth è quotata 1.85 su Lottomatica e GoldBet e 1.85 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.72 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La quota della vittoria del Bournemouth è altissima ed è da tenere in considerazione. Entrambe, inoltre, hanno uno score simile nei gol segnati e in quelli presi. Praticamente in entrambi i casi più di uno a partita, in media. Quindi la possibilità che questo match possa regalare almeno un gol per squadra è abbastanza alta e pure in questo caso la quota è da prendere in considerazione.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Bournemouth-Fulham

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Christie; Semenyo, Adli, Kluivert; Evanilson.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Sessegnon; Lukic, Berge; Wilson, King, Iwobi; Jimenez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1