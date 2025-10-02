Pronostico Bologna-Friburgo: in casa è un’altra storia

Bologna-Friburgo è una partita valida per la seconda giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo la sconfitta al debutto contro l’Aston Villa, anche immeritata per quello che s’è visto in campo, il Bologna torna in Europa e ospita il Friburgo. Una delle squadre maggiormente in forma della Bundesliga.

Gli ospiti, infatti, arrivano a questa partita dopo la bellezza di cinque risultati utili di fila – quattro vittorie e un pareggio – e una classifica che, in Germania, è stupefacente. L’uomo da tenere sotto stretta osservazione, ovviamente, è Grifo. Che ha debuttato in Nazionale con Mancini e che ha qualità tecniche da vendere.

Certo, in questo avvio di stagione il Bologna ha dimostrato che in casa riesce comunque a dare qualcosa in più. Due partite, altrettante vittorie. Sì, sofferte, ma la spinta del Dall’Ara dà una motivazione alla squadra di Italiano che dobbiamo tenere in considerazione. Non solo fisicamente, quindi, ma anche mentalmente gli emiliani quando giocano tra le mura amiche fanno in maniera diversa. Tra queste due formazioni è il primo confronto assoluto. E siccome, anche in Champions League, in casa, lo scorso anno, il Bologna ha fatto discretamente bene, crediamo possa venire fuori un’altra vittoria. E i primi tre punti europei della stagione.