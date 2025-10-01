La strada verso il trono passa da Shangai: Sinner ha i numeri per farlo

Jannik Sinner può riavvicinare e superare Carlos Alcaraz nella classifica mondiale: tra Shanghai, Vienna e Parigi si decide il numero 1 del mondo.

Dire che sarà un ottobre infuocato non rende bene l’idea di quante cose potrebbero accadere nel corso di questo mese appena iniziato. Carlos Alcaraz ha annunciato il forfait dal Masters 1000 di Shanghai subito dopo aver vinto a Tokyo e questo, inevitabilmente, ha sparigliato le carte in un nanosecondo.

L’assenza dello spagnolo apre scenari inaspettati ma interessanti, nella misura in cui Jannik Sinner, ora numero 2 del mondo, potrà concretamente provare a ridurre il distacco e riavvicinarsi al trono che gli è appartenuto fino agli US Open.

Ha i numeri per farlo e la strada, al netto del ritiro dell’iberico, se non in discesa è quanto meno pianeggiante: vincendo la finale di Pechino, l’altoatesino si è postato a soli 590 punti da Alcaraz. Ecco spiegato, dunque, perché Shanghai, dove è campione in carica, rappresenta un passaggio chiave nella sua caccia al primato. Il suo rivale perderà i 200 punti dei quarti conquistati lo scorso anno, per cui, nella migliore delle ipotesi, l’attuale gap potrebbe ridursi fino a -390 prima che scocchi l’ora di volare a Vienna.

Sinner, assalto del trono: Shanghai, Vienna e Parigi nel destino del numero 1

Ecco, proprio nella capitale austriaca si giocherà un altro passaggio determinante di questo assolto al trono. Né Sinner e né Alcaraz hanno alcunché da difendere in quel di Vienna, ragion per cui i 500 punti in palio potrebbero, appunto, ribaltare la classifica.

Nel caso in cui, cose per nulla improbabile, l’azzurro dovesse imporsi nella città degli Asburgo, si porterebbe a quota 11.450 punti, sorpassando di fatto, seppur di poco, il campione di Murcia. Già a fine ottobre, dunque, potrebbe succedere ciò che i tifosi azzurri sognano da quando, qualche settimana fa, il pupillo di Ferrero è tornato in vetta al ranking Atp.

Sinner, insomma, ha una possibilità più che concreta di rimettere le cose al loro posto: con un finale di stagione da urlo, potrebbe regalarsi il sogno di tornare ad essere il numero 1. Ottobre promette scintille? Macché. Fuochi d’artificio, semmai.