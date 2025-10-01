Ballando con le stelle, ribaltone Fognini: tifosi a bocca aperta

Ballando con le Stelle 2025 parte col botto: ha conquistato la giuria e anche i bookmaker. Tutti i pronostici e le quote aggiornate della 20esima edizione.

Un cast che promette scintille e che unisce grandi protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica italiana. Un mix esplosivo, quello creato ad arte da Milly Carlucci, e che è evidentemente pronto a regalare emozioni e colpi di scena per tutta la durata della ventesima stagione di Ballando con le stelle.

Fognini
Ballando con le stelle, ribaltone Fognini: non è cambiato niente (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La prima serata, d’altra parte, non ha deluso le aspettative. Tutti hanno brillato, chi più, chi meno, ma a conquistare sia il pubblico che la giuria è stata Francesca Fialdini. In coppia con il ballerino professionista Giovanni Pernice, ha infiammato il parterre con un samba carico di energia e sensualità, accaparrandosi applausi scroscianti e la vittoria della prima puntata.

Le performance della serata inaugurale, come ampiamente prevedibile, hanno già spostato gli equilibri anche sul fronte delle scommesse. Secondo i bookmaker, infatti, proprio la Fialdini è la favorita numero uno al titolo finale, bancata a quota 2. Subito dietro troviamo Andrea Delogu, la cui vittoria è data a 4, mentre quella di Barbara D’Urso varrebbe eventualmente 5.50 volte la posta. Ancora, 7 per Rosa Chemical, 8 per Martina Colombari.

Francesca Fialdini domina la prima puntata e vola in cima ai pronostici, ma occhio agli outsider

Sul versante degli sportivi, la situazione è la seguente: il nuotatore Filippo Magnini è in lavagna a 9, poco più avanti di Paolo Belli (11), mentre Fabio Fognini, al debutto nel mondo del ballo, parte da outsider con quota 16.

Fialdini
Francesca Fialdini domina la prima puntata e vola in cima ai pronostici, ma occhio agli outsider (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Proprio come quando giocava a tennis, dunque, gli analisti si aspettano che la sua determinazione possa fare la differenza e che l’azzurro ci riservi, dunque, qualche ribaltone inaspettato. La sua performance ha diviso il pubblico – a qualcuno è piaciuto, altri hanno detto che si sarebbero aspettati di più dal suo tango in coppia con Giada Lini – ma in fondo siamo solo all’inizio ed è probabile che debba ancora carburare.

Più indietro troviamo Nancy Brilli e Beppe Convertini (per entrambi, quota 26) mentre Marcella Bella e la Signora Coriandoli chiudono la griglia a 101. Tra pronostici, applausi e coreografie da urlo, insomma, la corsa al titolo è appena cominciata. Ma, ne siamo già certi, ne vedremo delle belle.

