Ballando con le stelle, ribaltone Fognini: tifosi a bocca aperta

Ballando con le Stelle 2025 parte col botto: ha conquistato la giuria e anche i bookmaker. Tutti i pronostici e le quote aggiornate della 20esima edizione.

Un cast che promette scintille e che unisce grandi protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica italiana. Un mix esplosivo, quello creato ad arte da Milly Carlucci, e che è evidentemente pronto a regalare emozioni e colpi di scena per tutta la durata della ventesima stagione di Ballando con le stelle.

La prima serata, d’altra parte, non ha deluso le aspettative. Tutti hanno brillato, chi più, chi meno, ma a conquistare sia il pubblico che la giuria è stata Francesca Fialdini. In coppia con il ballerino professionista Giovanni Pernice, ha infiammato il parterre con un samba carico di energia e sensualità, accaparrandosi applausi scroscianti e la vittoria della prima puntata.

Le performance della serata inaugurale, come ampiamente prevedibile, hanno già spostato gli equilibri anche sul fronte delle scommesse. Secondo i bookmaker, infatti, proprio la Fialdini è la favorita numero uno al titolo finale, bancata a quota 2. Subito dietro troviamo Andrea Delogu, la cui vittoria è data a 4, mentre quella di Barbara D’Urso varrebbe eventualmente 5.50 volte la posta. Ancora, 7 per Rosa Chemical, 8 per Martina Colombari.

Francesca Fialdini domina la prima puntata e vola in cima ai pronostici, ma occhio agli outsider

Sul versante degli sportivi, la situazione è la seguente: il nuotatore Filippo Magnini è in lavagna a 9, poco più avanti di Paolo Belli (11), mentre Fabio Fognini, al debutto nel mondo del ballo, parte da outsider con quota 16.

Proprio come quando giocava a tennis, dunque, gli analisti si aspettano che la sua determinazione possa fare la differenza e che l’azzurro ci riservi, dunque, qualche ribaltone inaspettato. La sua performance ha diviso il pubblico – a qualcuno è piaciuto, altri hanno detto che si sarebbero aspettati di più dal suo tango in coppia con Giada Lini – ma in fondo siamo solo all’inizio ed è probabile che debba ancora carburare.

Più indietro troviamo Nancy Brilli e Beppe Convertini (per entrambi, quota 26) mentre Marcella Bella e la Signora Coriandoli chiudono la griglia a 101. Tra pronostici, applausi e coreografie da urlo, insomma, la corsa al titolo è appena cominciata. Ma, ne siamo già certi, ne vedremo delle belle.