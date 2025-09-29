Pronostico Sinner-de Minaur: parola chiave continuità

Jannik Sinner sfida Alex de Minaur a Pechino: precedenti, analisi tecnica e pronostico della semifinale che promette spettacolo lunedì in Cina.

Il tabellone di Pechino ha finito con il riservare ai tifosi un quarto di finale di altissimo livello, quello tra Jannik Sinner e Alex de Minaur. Tanto l’azzurro, quanto l’australiano, sono stati solidissimi fino a questo momento.

Il numero 2 del mondo ha superato Fabian Marozsan con grande autorità, ma sul cemento asiatico si è fatto valere anche il suo prossimo rivale, che ha battuto una serie di avversari piuttosto ostici e superato delle prove dure dal punto di vista della resistenza e della tecnica. Ci sono tutti gli elementi, dunque, per pensare che i due top player faranno scintille in campo.

Le statistiche pendono dalla parte di Sinner, che conduce gli head-to-head con un margine netto. Questo non significa, tuttavia, che possa prendersi la briga di sottovalutare de Minaur: quest’ultimo, infatti, è il classico giocatore che non molla mai, e questa sua capacità di restare dentro ogni scambio può fare di lui un avversario molto complicato, soprattutto nel caso in cui l’altoatesino non dovesse trovare continuità al servizio.

Come vedere Sinner-de Minaur in diretta tv in chiaro e in streaming

La partita tra Jannik Sinner e Alex de Minaur sarà trasmessa martedì 30 settembre su Sky Sport alle 8 (ora italiana). Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Sinner-de Minaur: il pronostico

Dal punto di vista prettamente tecnico, è evidente che Sinner abbia armi più performanti di quelli di cui dispone l’australiano. Se relativamente a dritto e rovescio non ha troppo da temere, il suo punto debole potrebbe essere la gestione dei cali di concentrazione: contro giocatori “maratoneti” come de Minaur, anche un passaggio a vuoto può costare caro. All’australiano, di contro, manca la potenza per chiudere i punti rapidamente: se Sinner terrà in mano lo scambio, la partita scivolerà via senza troppi intoppi. Il pronostico pende dalla parte di Jannik: verosimilmente dovrebbe farcela in due set, con il rischio di un tie-break se l’australiano riuscirà a trascinare l’azzurro in scambi estenuanti.