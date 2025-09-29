Cambia tutto in casa Fognini-Pennetta: la coppia d’oro del tennis azzurro a caccia di avventure

Flavia Pennetta e Fabio Fognini, la coppia d’oro del tennis italiano si appresta a cambiare completamente vita dopo un’estate in simbiosi.

In campo hanno scritto pagine indelebili della storia del tennis italiano, ma le loro carriere sportive sono ormai alle spalle. Oggi, benché abbiano entrambi lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi, Fabio Fognini e Flavia Pennetta stanno vivendo una fase completamente diversa della loro vita, fatta di nuove sfide.

L’ex campione ligure ha debuttato, lo scorso sabato, sul palco di Ballando con le stelle. La notizia più recente, invece, riguarda proprio Flavia, che è stata scelta come tedofora per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La brindisina, che ricordiamo essere campionessa Slam agli US Open 2015, nonché simbolo indiscusso del tennis azzurro al femminile, avrà l’onore di portare la fiamma olimpica lungo una tappa del suo viaggio.

Un riconoscimento prestigioso e meritatissimo, che certifica nel modo più bello possibile il suo ruolo di icona sportiva e di ambasciatrice dei valori dello sport in generale, e non solo di quelli del tennis.

Pennetta con la torcia, Fognini sulla pista: quanti cambiamenti in famiglia

Al contempo, come dicevamo pocanzi, anche Fognini ha deciso di rimettersi in gioco, seppur in un contesto completamente diverso. L’ex tennista ha accettato la sfida di imparare a ballare davanti al pubblico televisivo, affiancato dalla professionista Giada Lini.

Archiviata questa parentesi penserà poi seriamente al suo futuro e all’ipotesi di fare da coach. È curioso, ad ogni modo, come entrambi abbiano intrapreso esperienze che, a modo loro, li espongono di nuovo al grande pubblico: Pennetta con un incarico simbolico e istituzionale, Fognini in un’avventura leggera ma impegnativa, che gli consentirà di mostrare lati inediti della sua personalità.

Un intreccio di storie che racconta bene lo spirito della coppia: due campioni che, dopo aver raggiunto il massimo in carriera, non hanno paura di mettersi alla prova su nuovi fronti. E se Fabio dovrà affrontare giurie e pubblico da ballerino, Flavia vivrà un momento unico che entrerà nella storia delle Olimpiadi italiane.