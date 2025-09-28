Pronostico Aston Villa-Fulham: finisce come le ultime sei volte

Aston Villa-Fulham è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La vittoria contro il Bologna in Europa League ha permesso all’Aston Villa di respirare un poco: il momento negativo, quello tutto nero, dopo l’affermazione europea sembra essere alle spalle. E la gara contro il Fulham, che quando gioca contro i Villans ha quasi paura, arriva giusto a pennello per chiudere del tutto le porte dell’inferno.

Sì, perché questi giorni per la squadra di Emery, o se vogliamo dirla tutta queste settimane, sono state tutt’altro che serene e tranquille. Parliamo di una società che ha visto l’addio di Monchi e che ha messo in discussione anche il lavoro del tecnico. Solamente i risultati possono salvare in qualche modo la stagione.

E come detto, per gli ospiti, l’Aston Villa è una vera e propria bestia nera visto che negli ultimi sei incontri c’è sempre stato un solo e unico risultato. La vittoria della squadra che nel pomeriggio di domenica giocherà in casa. Crediamo possa arrivare un’altra affermazione per mandare i cattivi pensieri tutti in soffitta.

Come vedere Aston Villa-Fulham in diretta tv e in streaming

La sfida Aston Villa-Fulham è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La gara dovrebbe regalare almeno una rete per squadra. La difesa dell’Aston Villa è tutt’altro che granitica e l’attacco del Fulham ha i modi per pungere. Quindi, dentro un match che di conseguenza regalerà almeno tre reti complessive, arriverà la seconda vittoria di fila per la squadra di Emery.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Fulham

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Kamara; Guessand, Rogers, Buendia; Watkins.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Lukic, Berge; Wilson, King, Iwobi; Rodrigo Muniz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1