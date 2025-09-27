Pronostici Premier League 27 settembre ore 16:00: trasferta ostica per la capolista

Premier League, il Liverpool capolista fa visita al Crystal Palace: ad agosto le Eagles beffarono i Reds nel Community Shield, spuntandola ai rigori.

La grande sorpresa di questo primo mese e mezzo di Premier League è il Crystal Palace. Dopo cinque giornate le Eagles sono quinte, ad una sola incollatura dall’Arsenal secondo. Oliver Glasner, tecnico del club londinese, non poteva sognare un inizio migliore dopo aver scritto la storia di questo club, mettendo la sua firma su ben due trofei: la FA Cup, vinta lo scorso maggio contro il Manchester City, ed il Community Shield, la Supercoppa inglese, conquistato a sorpresa in agosto battendo ai rigori il Liverpool campione d’Inghilterra.

Il Crystal Palace oltretutto è imbattuto addirittura da aprile in campionato: nessuna squadra al momento può vantare una striscia positiva più lunga. In attesa del debutto in Conference League con la Dinamo Kiev – match fissato per la prossima settimana – a Selhurst Park arriva il Liverpool, che finora non ha sbagliato un colpo. Per i Reds, primi da soli a quota 15 punti, solo vittorie tra Premier e Champions League: l’unico neo in stagione resta proprio la sconfitta ai rigori nel Community Shield con il Palace. E se fossero proprio le Eagles a fermare la corazzata di Arne Slot, reduce dal successo di misura in League Cup con il Southampton? Glasner, del resto, c’è già riuscito ed un risultato positivo dei capitolini non sarebbe utopia.

Le previsioni sulle altre partite

Il Bournemouth ha buone possibilità di tornare con due punti in tasca da Leeds: dopo la sconfitta all’esordio con il Liverpool, le Cherries hanno inanellato quattro risultati utili di fila in Premier e dovrebbero uscire indenni anche da Elland Road.

Prevediamo invece un successo ampio da parte del Manchester City di Pep Guardiola, che in settimana grazie ai gol di Savinho e Foden ha battuto 2-0 l’Huddersfield nel terzo turno di League Cup. I Cityzens ospitano il Burnley all’Etihad Stadium: la vittoria, considerato pure il rientro di Haaland dall’infortunio, non sembra essere in discussione. I gol non dovrebbero mancare, infine, in Chelsea-Brighton: per i Blues di Enzo Maresca non è un momento semplicissimo e l’ha dimostrato anche lo striminzito successo in League Cup contro una formazione di League One (l’equivalente della nostra Serie C). Improbabile che la loro porta rimanga inviolata.

Premier League: possibili vincenti

Crystal Palace o pareggio (in Crystal Palace-Liverpool)

Bournemouth o pareggio (in Leeds-Bournemouth)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Chelsea-Brighton

Manchester City-Burnley

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Chelsea-Brighton

Crystal Palace-Liverpool

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Chelsea-Brighton è quotato a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai. Il segno “1X” in Crystal Palace-Liverpool è quotato invece a 1.93 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai.

