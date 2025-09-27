Fognini a Ballando con le stelle, iniziamo bene: “Non mi è mai stata simpatica”

Fabio Fognini debutta a Ballando con le stelle: tra autoironia, sfide personali e confessioni, si lascia scappare anche una bellissima promessa.

Non v’è dubbio sul fatto che Fabio Fognini tra i protagonisti più attesi della nuova edizione di Ballando con le stelle. Non fosse altro perché, con il suo bel caratterino, saprà certamente dare un po’ di pepe e di freschezza allo show di Mamma Rai.

E infatti, come ampiamente prevedibile, si è presentato al pubblico con la schiettezza che lo ha sempre contraddistinto. Nel video diffuso sui social del programma, il ligure ha subito fatto coming out, come se morisse dalla voglia di togliersi un peso di dosso. Ha ammesso, pensate un po’, proprio alla vigilia del suo debutto su un palcoscenico completamente nuovo per lui, che il ballo non è mai stato tra le sue passioni.

“Il mio vero obiettivo – queste le sue parole – è imparare una cosa che fin da piccolo non mi è stata mai simpatica. Io odiavo ballare da piccolino, forse l’ho sempre rifiutata. E adesso, dopo aver finito il mio vero lavoro ho detto ‘perché non ci buttiamo in questa nuova avventura?’”.

Fognini, genio e sregolatezza sul palco come in campo

Odierà pure il ballo, sì, ma ha talmente tanta voglia di mettersi in gioco che la sua competitività, molto probabilmente, gli farà presto dimenticare questa antipatia. O chissà, magari è già successo in sala prove.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Fognini (@fabiofogna)



“Voglio superare me stesso nella difficoltà, è la cosa che mi ha accompagnato durante la mia carriera. Il mio carattere, durante la mia carriera tennistica, è sempre stato quel genio e sregolatezza. Però sono sempre andato avanti a testa alta e sono rimasto soprattutto me stesso nel bene e nel male. Il mio obiettivo qui è far vedere e far conoscere un Fognini di una vita normale, diversa, che è disposto a mettersi in gioco contro se stesso”.

I presupposti per conquistare il pubblico sin dalla prima serata di Ballando con le stelle, insomma, ci sono tutti. Il debutto in coppia con Giada Lini è atteso con curiosità: la sua autoironia, unita alla voglia di superare i propri limiti, potrebbe rivelarsi un’arma vincente. Anche perché, al di là del risultato finale, l’avventura di Fognini in Rai ha già una certezza: sarà tutta da vivere.