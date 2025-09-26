Pronostico Nottingham Forest-Sunderland: la ripresa è ufficiale

Nottingham Forest-Sunderland è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ha passato un momento assai difficile, il Nottingham Forest, in questo inizio di stagione. Non veniva trovata la quadra giusta, ma gli ultimi risultati danno speranze per il futuro. Due pareggi esterni, contro Burnley e Betis, hanno messo in evidenza la forza di una squadra che lo scorso anno ha disputato una stagione grandissima.

E adesso è arrivato il momento di mettersi definitivamente alle spalle il momento no, conquistando, contro il Sunderland, la seconda vittoria in campionato. Affermazione che manca dallo scorso 17 agosto, alla prima giornata, quando a cadere sotto i colpi anche di Ndoye, appena arrivato dal Bologna, era stato il Brentford.

Dopo tre risultati utili di fila, insomma, si ferma la striscia del Sunderland: la squadra neopromossa non sfrutterà quindi a dovere quelle che sono state le fatiche spagnole del Nottingham. Si sa, gli ospiti sono una formazione costruita per raggiungere nel minor tempo possibile la salvezza e prima o poi devono cadere in qualche modo. Questa è la settimana “giusta”.

Come vedere Nottingham Forest-Sunderland in diretta tv e in streaming

La sfida Nottingham Forest-Sunderland è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Nottingham è quotata 1.82 su Lottomatica e GoldBet e 1.80 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.85 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La seconda vittoria in campionato del Nottingham è nell’ordine delle cose. Sarà una sfida scritta, senza possibilità che possa finire in maniera diversa. Per il Sunderland, quindi, si ferma la striscia positiva. Ma non sarà un grosso problema.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Sunderland

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Williams, Milenkovic, Morato, Zinzhenko; Douglas Luiz, Anderson; Bakwa, Gibbs-White, Ndoye; Wood.

SUNDERLAND (4-3-3): Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Mayenda; Rigg, Xhaka, Sadiki; Talbi, Isidor, Le Fee.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1